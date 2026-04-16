دوري أبطال أوروبا، جميع المعلومات حول البث بنظرة واحدة: من يعرض / يبث المباريات مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

تأسست عام 1955 تحت اسم كأس أوروبا للأندية البطلة، ولا تزال دوري أبطال أوروبا حتى اليوم تشعل حماسًا بالملايين. في كل موسم تتنافس فرق القمة على الفوز بالكأس ذات الأذنين الثمين، ويحمل ريال مدريد صاحب الرقم القياسي 15 من هذه الكؤوس في خزانته. وقد فاز كريستيانو رونالدو بأربعٍ منها بنفسه. كما أن Mr. Champions League هو أيضًا صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات (183 مباراة) والهداف القياسي (140 هدفًا).

من يعرض / ينقل مباريات دوري أبطال أوروبا مباشرة على التلفزيون والبث المباشر، ستعرفون ذلك هنا.

DAZN سيظل حتى عام 2027 "موطن دوري أبطال أوروبا"، إذ سيتم نقل تقريبًا جميع المباريات هناك عبر التلفزيون والبث المباشر. الاستثناء الوحيد: المباراة الكبرى في دوري أبطال أوروبا تُعرض كل يوم ثلاثاء حصريًا لدى Amazon Prime Video. وفي حال وصول ممثل ألماني إلى النهائي، فستُعرض المباراة النهائية أيضًا على التلفزيون المجاني.

ابتداءً من موسم 2027/28 وحتى 2030/31 ستنقل Paramount+ الجزء الأكبر من مباريات دوري الأبطال. وسيعرض Prime Video حينها على الأقل مباراة القمة يوم الأربعاء.

لأن DAZN لم يحصل على حقوق البث، كما أن Sky خرج أيضًا خالي الوفاض.

SPOX يقدم بانتظام تغطية مباشرة (Liveticker) لمباريات مختارة من دوري أبطال أوروبا، وبذلك لن تفوتكم أي لقطة مهمة. ستجدون ما تبحثون عنه على الصفحة الرئيسية.

