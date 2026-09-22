دوري الملوك: RA2 يحقق أول فوز للفرق السعودية.. وUltra Chmicha المغربي يتصدر

شهدت صالة كول آرينا في بوليفارد الرياض مساء أمس الإثنين 21 سبتمبر منافسات اليوم الثاني من الجولة الأولى (Split 1) من دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تستضيفها العاصمة السعوديّة الرياض بمشاركة عشرة فرق من مختلف أنحاء العالم العربي. وتزيّنت الجولة بالعلم السعودي احتفالًا باليوم الوطني السعودي وشهدت فعاليات وأنشطة خاصة بهذا اليوم.

واستمرّت الغزارة التهديفيّة في اليوم الثاني من البطولة حيث شهدت المباريات الخمس تسجيل 47 هدفًا، من دون احتساب ركلات الترجيح، لتتخطّى بذلك عدد الأهداف التي تم تسجيلها في اليوم الأوّل والتي وصلت إلى 44 هدفًا.

وقال وائل الفايز، المدير التنفيذي لدوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "قدّم يوم المباريات الثاني للجماهير كل ما جاؤوا من أجله؛ أهدافًا أكثر، ومنافسة قوية، وإثارة حتى اللحظات الأخيرة، ومستوى مميزًا من كرة القدم السباعية. ما جعل يوم المباريات الثاني أكثر تميزًا بالنسبة لنا هو الاحتفاء باليوم الوطني السعودي. نحن فخورون جدًا بأن نشارك جماهيرنا هنا في الرياض، وجميع أبناء المملكة، الاحتفال بهذه المناسبة الغالية. المملكة هي موطن دوري الملوك في المنطقة، وكان من الرائع أن نعيش هذه الأجواء مع جماهيرنا في كول أرينا، وأن نجمع بين الاحتفال والمنافسة والرياضة في ليلة مميزة بالنسبة لنا جميعًا."

ومع نهاية اليوم الثاني، تابع فريق Ultra Chmicha الذي يقوده صانع المحتوى المغربي إلياس المالكي عروضه القويّة وعزّز مكانه في صدارة الترتيب العام بتحقيقه الفوز الثاني على التوالي بعد تغلّبه على خصمه فريق Rising Peaks بقيادة صانع المحتوى السعودي عبد الرحمن الشهري بنتيجة 7-3. وبهذه النتيجة بقي الفريق السعودي Rising Peaks والذي يشارك للمرّة الأولى في دوري الملوك، في المركز التاسع بعد خسارتين متتاليتين.

وفي مباراة أخرى انتظرها الجمهور بشغف، نجح ممثّل قطر فريق ABO FC بقيادة صانع المحتوى أبو فلّة بتحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد تغلّبه على حامل لقب بطولة كأس الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Kings Cup MENA)، فريق DR7 الذي يقوده صانع المحتوى السعودي دربحه. وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ابتسمت ركلات الترجيح مرّة أخرى لفريق ABO FC ليفوز بنتيجة 4-3 ويصعد إلى المركز الثالث في الترتيب العام، بينما تعرّض DR7 للخسارة الثانية على التوالي ليبقى في المركز الثامن بعد جولتين.

وابتسمت الكرة أخيرا للفرق السعودية، عندما حقّق الوافد الجديد فريق RA2 بقيادة صانع المحتوى السعوديّ رائد الفوز الأوّل للفرق السعوديّة الثلاثة المشاركة وفوزه الأوّل في أولى مشاركاته في دوري الملوك. وحقّق فريق RA2 الفوز على فريق Turbo ممثّل مصر والذي يقوده صانع المحتوى طربون. كانت هذه المباراة بمثابة ختام اليوم الثاني ووصل التشويق خلالها إلى أقصى درجاته حيث تعادل الفريقان 4-4 ومن ثم أضاعا خمس ركلات ترجيحية لكلّ منهما، لينجح فريق RA2 أخيرًا بتسجيل الركلة الحاسمة وإهداء الفوز لفريقه. وبهذه النتيجة، صعد فريق RA2 إلى المركز السادس في جدول الترتيب بينما تراجع فريق Turbo إلى المركز العاشر والأخير بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي.

وواصل فريق FWZ ممثّل الكويت والذي يقوده صانع المحتوى فواز سلسلة انتصاراته، محققًا فوزًا مثيرًا بنتيجة 7-6 على فريق Red Zone الذي يقوده صانع المحتوى الأردني ماهركو. وكانت هذه المواجهة حماسية للغاية خصوصًا من خلال الأهداف التي سُجّلت عبر ركلات جزاء الرؤساء. وبهذا الفوز، تابع فريق FWZ ملاحقته للصدارة ليصعد إلى المركز الثاني، بينما تراجع فريق Red Zone إلى المركز الرابع بعد تلقيه للخسارة الأولى في الدوري.

وعوّض ممثّل الأردن الثاني، فريق 3BS الذي يقوده صانع المحتوى عبسي، خسارة مواطنه Red Zone، ليحقّق أول انتصاراته في البطولة بعد فوزه بنتيجة كبيرة 9-3 على فريق Bakhira FC المغربي الذي يقوده صانعي المحتوى يونس زارو وأشرف صبيري. وكان فريق 3BS قد أجرى تغييرًا على صعيد الجهاز الفنيّ بعد اليوم الأوّل واستعان بخبرات المدرّب محمّد عبد الله الزعبي (أبو الأمير) ليقود الفريق خلال المراحل القادمة من البطولة. وبهذه النتيجة، صعد فريق 3BS إلى المركز الخامس بينما تراجع فريق Bakhira FC إلى المركز السابع بعد تلقّيه لخسارته الأولى من مباراتين.

وفي سباق الهدافين، تصدّر ماسي دابو من Ultra Chmicha ومحمد عبدالفتاح من Red Zone قائمة الهدافين بالتساوي، برصيد أربعة أهداف لكل منهما بعد أول يومين من المباريات. كما تُوّج مارك غرانيرو من Ultra Chmicha بجائزة أفضل لاعب في يوم المباريات الثاني (MVP)، فيما تصدّر مانيل خيمينيز، حارس ABO FC، قائمة أكثر حراس المرمى تصديًا للفرص بـ 17 تصدّي، يليه دافي "ماجور" ناتا، حارس DR7، بـ 16 تصدّي.

وتتواصل منافسات الجولة الأولى يوم الجمعة 25 سبتمبر مع يوم المباريات الثالث حيث تسعى الفرق إلى تعزيز مواقعها في جدول الترتيب. ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى الدور نصف النهائي، فيما تتأهل الفرق من المركز الثاني وحتى السابع إلى دور ربع النهائي المكوّن من ثلاث مباريات. ويمكن الاطلاع على جداول المباريات وآخر التحديثات عبر الموقع الإلكتروني لدوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتوفّر تذاكر يوم المباريات الثالث من الجولة الأولى عبر منصةويبوك ، كما يمكن للمشجعين في جميع أنحاء المنطقة متابعة جميع المباريات مجانًا عبر قنوات البث الشخصية لرؤساء فرق دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى القنوات الرسمية للبطولة على منصات كيك ويوتيوب وتيك توك وتويتش. كما تتم تغطية البطولة مباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الشريك الإعلامي الرسمي مجموعة MBC من خلال MBC Action وشاهد.