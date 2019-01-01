دوري المحترفين السعودي يحتل المركز الثالث عالميًا في تويتر

الاهتمام الكبير المُحيط بالدوري السعودي جعله أحد أكثر الدوريات متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم

أثار دوري المحترفين السعودي لكرة القدم اهتمام الملايين من المتتبعين في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، ليُصبح الدوري ذا ثالث أكبر نسبة متابعة في العالم عبر منصة تويتر، مباشرة بعد الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي.

إذ تخطى الدوري السعودي كلًا من الإيطالي، الألماني والفرنسي، الذين يدخلون في زمرة أفضل 5 دوريات في أوروبا، حيث بلغت عدد التغريدات المهتمة به 80 مليون تغريدة، مصدرها 40 مليون حسابًا، وبمعدل تفاعل مرتفع، ما يُثبت الاهتمام الكبير الذي يحظى به الدوري في المملكة مقارنة بأقوى دوريات العالم.

ويبقى الدوري الإسباني الأكثر مُتابعة في العالم على منصة تويتر، حيث غُرّد بشأنه وبشأن أنديته 167 مليون مرة من 97 مليون حسابًا، ويأتي متبوعًا بالدوري الإنجليزي الذي عرف 161 مليون تغريدة من 91 مليون حسابًا.

كما تأتي هذه الأرقام لتؤكد مكانة كرة القدم داخلة المملكة العربية السعودية، فهي الرياضة الأكثر شعبية وتحظى بمتابعة أكثر من ثلثي المواطنين، خاصة من طرف الشباب الذين يتفاعلون بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كل ذلك جعل الدوري المحلي في السعودية من بين الأكثر متابعة في العالم، دون نسيان الارتفاع الكبير في عدد الجماهير التي حجت للملاعب في الموسم الماضي، والتي فاق عددها الـ10 ملايين لأول مرة في التاريخ.

جدير بالذكر أن دوري المحترفين السعودي قد حظي بدعم كبير من الحكومة السعودية عن طريق الهيئة العامة للرياضة والتي استثمرت 660 مليون دولار لتطوير كرة القدم في المملكة.

إذ يأتي هذا الاستثمار ليؤكد التوجه العام للرفع من جودة اللعبة في المملكة، وذلك يشمل خلق درجات احترافية جديدة، تطوير أرضيات الملاعب، التعاقد مع أفضل اللاعبين والمدربين واستعمال أفضل المعدات التكنولوجية.