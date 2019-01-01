في السعودية - لاعب واحد فقط احتياطي في لقاء الأنصار أمام التقدم

مراقب المباراة رفض السماح لعدد من لاعبي الأنصار بالمشاركة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حدثت واقعة غريبة في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي، أمس الأربعاء، خلال لقاء الأنصار والتقدم، ضمن الجولة الثالثة، على ملعب النجمة.

الأنصار بقيادة مدربه كمال الزواغي، دخل اللقاء بلاعب واحد فقط بقائمته الاحتياطية، ضمت باسم الشريف دون غيره.

إلى منصور بن مشعل.. الإدارة فن وحكمة

وأوضح الأنصار في بيان رسمي، أنه تم حرمانه من عدد من لاعبيه قبل اللقاء بساعتين فقط، بسبب مشكلات في قيدهم بالكشوفات.

الأزمة بدأت عندما لم تُصدر بطاقات خاصة للرباعي الجديد بالفريق: مروان فخر، سيث سكالا، يوسف آل سوسان، وخلف البقعاوي، لعدم إسقاطهم من كشوفات أنديتهم السابقة، إلا أن لجنة الاحتراف سمحت لهم بالمشاركة في الجولتين الأولى والثانية بخطاب موافقة لحين الانتهاء من إصدار البطاقات.

وقبل لقاء أمس الأربعاء، رفض مراقب المباراة اعتماد أوراق لجنة الاحتراف التي توافق بها على مشاركة الرباعي، واشترط وجود بطاقات اللاعبين، مما تسبب في دخول الفريق بلاعب واحد فقط على مقاعد البدلاء.

وانتهى اللقاء بهزيمة الأنصار بثلاثية نظيفة، سجلها عثمان دياباتي وعبد الله فيصل حضريتي "هدفين".

الهزيمة جمدت رصيد الأنصار عند النقطة الثالثة في المركز الـ13، بينما ارتفع رصيد التقدم إلى ثلاث نقاط في المركز الـ12 بجدول الترتيب.