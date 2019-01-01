دوري الخليج العربي | بني ياس يهزم الوحدة في مباراة الـ7 أهداف المجنونة

مباراة مجنونة في دوري الخليج العربي الإماراتي جمعت بني ياس والوحدة وانتهت لصالح الأول بنتيجة 4-3

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

شهد ملعب بني ياس أجمل وأكثر مباريات دوري الخليج العربي الإماراتي متعة وإثارة وجنونًا في الموسم الجاري، وجمعت بني ياس مع ضيفه الوحدة وانتهت لصالح الأول بنتيجة 4-3 وقد أحرز أهداف السماوي جميعًا مهاجمه الإسباني بيدرو كوندي ليُوقع على أول سوبر هاتريك في البطولة هذا الموسم.

وجاءت بداية المباراة هادئة بين الطرفين، إذ غلب الحذر الدفاعي على أدائهما مع بعض المحاولات الهجومية الخجولة، إلا أن كسر هذا الهدوء صافرة الحكم التي أعلنت عن ركلة جزاء للوحدة نتيجة إعاقة سيباستيان تيجالي عند الدقيقة الـ18، وقد تقدم اللاعب نفسه للتسديد ونجح في إحراز الهدف الأول.

فيديو | شاهد اللقطة الأكثر جنونًا في كرة القدم هذا الأسبوع

ولم يستمر تفوق الفريق الضيف سوى 5 دقائق، إذ عادل بيدرو كوندي النتيجة بمتابعة ناجحة لتمريرة عيسى العُتيبي العضية الممتازة، وبعد دقيقة واحدة أهدر الفريق فرصة محققة للتقدم بتسديد أياندا باتوسي الكرة لخارج المرمى.

ورغم استحواذ الوحدة على الكرة في الدقائق التالية إلا أن الهجمات المرتدة لأصحاب الملعب كانت أفضل وأخطر، ومن إحداها حصل بني ياس على ركلة جزاء بعد مراوغة رائعة من بيدرو كوندي لحارس مرمى الوحدة والذي لم يجد طريقة لإيقافه سوى إعاقته، وقد تقدم المهاجم الإسباني لتسديدة الركلة وسجل منها هدف السماوي الثاني عند الدقيقة الـ36.

ورغم محاولات الوحدة في الدقائق الأخيرة إلا أن سوء اللمسات الأخيرة حال دون وصوله بجدية وخطورة لمرمى مستضيفه، ليؤجل مساعيه لمعادلة النتيجة للشوط الثاني.

انطلق الشوط الثاني من اللقاء على ملعب بني ياس بأفضلية لأصحاب السعادة، لكن أصحاب الملعب صدموهم بقوة وبعد 3 دقائق فقط من البداية بإحراز كوندي الهدف الثالث والهاتريك وبنفس الطريقة .. متابعة ناجحة لتمريرة عرضية كانت تلك المرة من لويز أنتونيو.

هدأ اللقاء قليلًا مع ظهور بوادر من الاستسلام على أداء الوحدة وتحكم من بني ياس في مجريات المباراة، لكن تيجالي أعاد فريقه للمباراة بقوة بإحرازه الهدف الثاني برأسية ممتازة تابع بها تمريرة البديل خليل الحمادي العرضية المتقنة قبل نصف ساعة من النهاية.

أشعل الهدف حماس الوحدة والذي ضغط بقوة بحثًا عن هدف التعادل خاصة عبر الجانب الأيمن الذي أشعله خليل الحمادي منذ دخوله الملعب، وأهدر كارليتوس وطحنون الزعابي فرصة مزودجة بعدما تصدى فهد الظنحاني لتسديدة الأول وذهبت تسديدة الثاني لخارج المرمى الخالي من حارسه.

بلغ جنون المباراة ذروته عند الدقيقة الـ69، إذ احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الوحدة بعد إعاقة الحمادي، لكن الظنحاني تصدى لتسديدة تيجالي بامتياز لترتد الهجمة سريعًا وتُسفر عن الهدف الرابع لبني ياس ومهاجمه كوندي صاحب السوبر هاتريك.

لم تهدأ المباراة أبدًا بعد زيادة الفارق لهدفين، ولم يتراجع الوحدة وواصل ضغطه الهجومي حتى حصل على ركلة جزاء جديدة عند الدقيقة الـ78 وتقدم لها كارليتوس تلك المرة ونجح في إحراز الهدف الثالث للوحدة.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات هجومية متعددة من الوحدة لإدراك التعادل لكن الدفاع السماوي كانت له اليد العليا ونجح في المرور باللقاء حتى صافرة النهاية بانتصاره المثير وارتفاع رصيده إلى 5 نقاط، لكنه خسر لاعبه ؟؟ الذي غادر الملعب في اللحظات الأخيرة بالبطاقة الحمراء، فيما تجمد رصيد الوحدة عند نقاطه الثلاثة بعدما تلقى خسارته الثانية هذا الموسم.