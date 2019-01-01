دوري الخليج العربي | ثأر الوصل وهدية النصر وفرصة الوحدة والجزيرة في أبرز عناوين الجولة التاسعة

تقديم للجولة القادمة من الدوري الإماراتي

تنطلق غدًا الأحد مباريات الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي الإماراتي، وفي أبرزها يلتقي النصر مع الشارقة وشباب الأهلي مع الوصل والجزيرة مع الفجيرة والعين مع عجمان.

ويتصدر الشارقة جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 20 نقطة، ويُطارده بفارق نقطة واحدة شباب الأهلي دبي ومن ثم يتواجد العين بـ15 نقطة ثم الجزيرة والنصر بـ14 نقطة.

حمدان الكمالي يعود لتدريبات الوحدة

وتبرز عدة عناوين من مباريات الجولة التاسعة، أبرزها الثأر والفرصة وهدية الجار!

شباب الأهلي - الوصل ... ثأر الخماسية

يحل الوصل ضيفًا على شباب الأهلي في استاد راشد، ورغم صعوبة اللقاء وفارق المستوى والأداء لصالح أصحاب الملعب هذا الموسم إلا أن لاعبي الإمبراطور سيكون لديهم رغبة كبيرة في الثأر من خسارتهم بنتيجة 5-1 قبل أسبوع تقريبًا في ربع نهائي كأس الخليج العربي.

نتائج الوصل تحسنت مؤخرًا في الدوري الإماراتي، إذ نجح في الفوز 3 مرات في آخر 4 مباريات ليتحسن وضعه في جدول الترتيب كثيرًا، وفي المقابل يعيش شباب الأهلي فترة ممتازة توجها بالتأهل لنصف نهائي كأس الخليج العربي وسحق الوحدة في الجولة الماضية من الدوري 4-0.

هي واحدة من مباريات القمة في الجولة التاسعة وقد تكون فرصة شباب الأهلي لاقتناص الصدارة، حال قدم لهم جارهم وعدوهم اللدود الهدية المنتظرة.

النصر - الشارقة ... هل تُقدم الهدية للجار؟

النصر نجح في إيقاف العين خلال الجولة الأخيرة بخطف نقطة التعادل من استاد هزاع بن زايد في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ويستضيف هذه الجولة على استاد آل مكتوم متصدر البطولة الشارقة.

الشارقة سمح لشباب الأهلي بالاقتراب منه كثيرًا في الصدارة بتعادله السلبي المخيب مع بني ياس المباراة الماضية، والفريق لا يبدو مستعدًا لخسارة المزيد من النقاط لكن في نفس الوقت فهو يُواجه ظروفًا صعبة جدًا خاصة على صعيد الغيابات، إذ سيفتقد خلال اللقاء لنجمه الأبرز إيجور كورونادو للإيقاف ومدافعه شاهين عبد الرحمن للإصابة بجانب 4 لاعبين آخرين.

شباب الأهلي سيأمل أن يُهديه النصر يوم الأحد فرصة التقدم لصدارة الدوري حين يُواجه الوصل يوم الإثنين، والنصر بالتأكيد يمتلك كل ما يلزم لإيقاف الملك وإسقاطه عن عرشه.

الوحدة - خورفكان ،، الجزيرة - الفجيرة ... مباراة الفرصة السهلة

يعيش الوحدة ظروفًا صعبة للغاية بعد خسارتيه أمام الجزيرة وشباب الأهلي 4-0 خلال أسبوع واحد في الكأس والدوري، ويمتلك الفريق فرصة ذهبية لمداواة الجراح والعودة للمسار السليم حين يستضيف خورفكان متذيل جدول الترتيب والوحيد الذي لم يُحرز أي فوز في البطولة حتى الآن.

على الورق، المباراة سهلة على الوحدة خاصة أنه سيستعيد لنجم وسطه نيكولاس ميليسي بعد غيابه عن مباراة شباب الأهلي للإيقاف، وكذلك أصبح حمدان الكمالي جاهزًا للعب، لكن إسماعيل مطر سيغيب عن اللقاء للإصابة وغيابه مؤثر جدًا سلبًا على الفريق ومنظومته الهجومية كما لاحظنا في المباريات الأخيرة.

الجزيرة استغل فرصة الجولة الثامنة حين هزم حتا بهدفين دون رد، ولديه فرصة جديدة للاقتراب من صراع الصدارة هذه الجولة حين يستضيف الفجيرة صاحب المركز قبل الأخير في جدول الترتيب.

الفريق جاهز تمامًا للمباراة وعلى الأرجح سيقتنص نقاطها الكاملة ويضغط أكثر على الثلاثي الشارقة وشباب الأهلي والعين.

عجمان - العين ... لا مجال للخطأ

العين يحل ضيفًا على عجمان في استاد راشد بن سعيد ولا مجال أبدًا للخطأ وفقدان المزيد من النقاط بعد التعادلات الثلاثة مع الجزيرة وبني ياس والنصر والابتعاد عن الصدارة بـ5 نقاط.

المباراة ليست صعبة نظرًا لقدرات العين ونجومه الكبار وقدراتهم الفردية الهائلة خاصة لابا كودجو وكايو ونادر يحيى ومحمد عبد الرحمن، لكن النقطة السلبية هي غياب بندر الأحبابي للإصابة وهو غياب مؤثر جدًا في المنظومة الهجومية للبنفسجي.