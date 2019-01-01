رابطة دوري المحترفين في الإمارات تتجاوب سريعًا مع شكوى ضد أمن الملاعب

أحد مشجعي عجمان اشتكى تعامل أمن الملاعب معه خلال مباراة عجمان ضد الوحدة في الدوري الإماراتي، ورابطة المحترفين تجاوبت معه سريعًا

تفاعلت رابطة دوري المحترفين الإماراتية مع شكوى أحد مشعجي عجمان من الأسلوب الفظ لأفراد أمن الملاعب خلال مواجهة الفريق البرتقالي أمام الوحدة في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي.

وكان أحد مشعجي عجمان قد ظهر غاضبًا ومستاءً من سلوك أفراد أمن استاد راشد بن سعيد في عجمان، إذ اشتكى عبر كاميرا برنامج الجماهير المذاع على قناة دبي الرياضية من دفع أفراد الأمن له ومنعهم الجماهير من الدخول.

تيجالي: مارادونا طلب مني الانتقال إلى روسيا

وأفاد البرنامج فيما بعد أن رابطة دوري المحترفين تفاعلت مع الشكوى وأكدت ضرورة أن تكون الملاعب بيئة جاذبة للجماهير، وهو ما تحرص عليه دومًا، كما أشارت الرابطة أنها ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة لضمان هذا الأمر.

يُذكر أن مباراة الوحدة ضد عجمان في خامس جولات الدوري الإماراتي انتهت لصالح الفريق الضيف القادم من أبو ظبي بنتيجة 4-2.