تيجالي: أريد البقاء في الوحدة، ولهذا لم نفز بالدوري الإماراتي

سيباستيان تيجالي نجم وهداف الوحدة يتحدث عن مستقبله وأسباب غياب ناديه عن التتويج بلقب دوري الخليج العربي

أكد سيباستيان تيجالي نجم وهداف الوحدة الإماراتي رغبته البقاء مع فريقه وتجديد عقده الذي سبق أن جدده لموسم واحد فقط.

النجم الأرجنتيني الذي بدأ مسيرته مع الوحدة صيف 2013 قادمًا من الشباب السعودي حل ضيفًا على قناة دبي الرياضية، وقد تحدث عن مستقبله قائلًا "أريد بالتأكيد البقاء مع الوحدة وأتمنى الاجتماع مع رئيس النادي خلال يناير القادم لتجديد العقد من جديد".

تيجالي: مارادونا طلب مني الانتقال إلى روسيا

وعن أسباب عدم فوز الوحدة بلقب دوري الخليج العربي الإماراتي، قال تيجالي "الأسباب كانت تختلف من موسم لآخر، في المواسم الثلاثة الأولى لم نكن جاهزين كفريق للفوز باللقب، لم نمتلك اللاعبين الجيدين لتحقيق هذا الهدف".

أضاف "لكن عندما جاء خافيير أجيري كان مدربًا جيدًا جدًا، لكننا في بعض المباريات لم نلعب جيدًا كلاعبين، بدأنا بشكل ممتاز في أول 6 أشهر لكن تراجع مستوانا بعد ذلك".

أتم "هذا العام بدأنا بأداء جيد، لكن أعتقد أننا قادرون على تحسين مستوانا مع المدرب الجديد".