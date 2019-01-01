بندر الأحبابي: تنافس لابا كودجو وكايو كانيدو على التسجيل لصالح العين

حقق العين انتصارًا ساحقًا على مستضيفه الفجيرة في خامس جولات الدوري الإماراتي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، أحد نجوم المباراة بندر الأحبابي يتحدث عنها

أبدى بندر الأحبابي نجم العين سعادته البالغة بالفوز الكبير على الفجيرة بسبعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي.

ولعب الأحبابي مباراة ممتازة وتوج جهده بصناعة 4 أهداف بتمريرات عرضية متقنة جدًا، وقد كان نجم فريقه خلال الشوط الأول الذي ظهر به زملاءه بمستوًى أقل من المطلوب.

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اللاعب الإماراتي تحدث عن الفوز لقناة أبو ظبي الرياضية قائلًا "الحمد لله على الفوز الكبير، المباراة لم تكن سهلة أبدًا وقد ظهر هذا من الشوط الأول".

"المدرب تحدث معنا بين الشوطين وأوضح لنا سلبيات الأداء في الشوط الأول، تمكنا في الفترة الثانية من تصليح الأخطاء واستغلال الفرص وهو ما منحنا هذا الفوز الكبير".

وحول المنافسة بين كايو كانيدو ولابا كودجو على التسجيل، قال "أي لاعب يريد التسجيل، لدينا كايو ولابا مهاجمين مميزين ويتنافسان على التسجيل ولقب هداف الفريق، وهذا إيجابي للعين".

"تحدث الجميع عن أننا لم نُقدم مباراة جيدة في الجولة الماضية أمام حتا، أعتقد أن حتا ليس بالفريق السهل بل هو فريق منظم ويلعب كرة قدم جيدة، علينا محاولة جمع أكبر عدد من النقاط من تلك الفرق".