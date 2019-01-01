العنبري: ديربي إمارة الشارقة لن يكون سهلًا

عبد العزيز العنبري المدير الفني للشارقة يتحدث عن اللقاء الصعب أمام اتحاد كلباء في دوري الخليج العربي الإماراتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف عبد العزيز العنبري المدير الفني للشارقة المباراة القادمة أمام اتحاد كلباء بالصعبة، لكن مع التأكيد على عزمهم الفوز بها والخروج بالنقاط الثلاثة.

ويحل بطل دوري الخليج العربي الإماراتي للموسم الماضي ضيفًا على النمور في ملعب نادي اتحاد كلباء يوم غدٍ الخميس ضمن الجولة الثانية للدوري الإماراتي.

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العنبري أشاد كثيرًا بمنافسه وقدرته على إزعاج جميع منافسيه كما ظهر خلال مباراة العين في الجولة الأولى، مضيفًا حسبما نقل الحساب الرسمي للشارقة على تويتر "أتمنى أن تكون إستعداداتنا للمباراة جيدة وبتواجد جميع اللاعبين خاصة ماجد سرور، المباراة مهمة وصعبة وفريق كلباء يقدم مستويات جيدة منذ السنة الماضية".

"إتحاد كلباء فريق قوي خارج وداخل ملعبه ولديه مجموعة جيدة من اللاعبين المواطنين والأجانب مع جهاز فني جيد وإدارة محترفة، واجبنا التركيز في المباراة، هم قدموا مباراة جيدة أمام العين وخسروا في الدقائق الأخيرة وأتوقع مباراة صعبة كونها ديربي إمارة الشارقة".

" لا أعتقد ان الخسارة في الدقائق الأخيرة أمام العين ستؤثر على معنويات لاعبي كلباء في مباراتنا، فهم قدموا مباراة كبيرة وجمهورهم فخور بأدائهم في المباراة، من جانبنا فثقتنا في لاعبينا كبيرة ومنذ الجولة الأولى اتضحت جاهزية الفرق للمنافسة".

أتم قائلًا "لاعبونا لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع كل الظروف بعد المباريات الكبيرة التي لعبناها الموسم الماضي وهذا الموسم، ونعرف أن كلباء سيدخل بقوة وحماس ولدينا الأساليب التي تسمح لنا بالسيطرة بتوازن على المباراة دفاعًا وهجومًا حتى نقود المباراة للنتيجة المرضية لنا".

يُذكر أن اتحاد كلباء خسر مباراة الجولة الأولى أمام العين بصعوبة بالغة، إذ كان اللقاء في طريقه للتعادل 2-2 لولا هدف مباغت وقاتل من الزعيم في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا للضائع.