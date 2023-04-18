دوري الأبطال | ريال مدريد يُنهي أحلام تشيلسي وميلان ينتظر إنتر في ديربي الغضب

مواجهة نارية تلوح في الأفق بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

نجح ريال مدريد في إكمال مهمته بنجاح في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعبور تشيلسي على أرضه ووسط جماهيره، بالتفوق عليه بهدفين دون رد ليصعد إلى نصف النهائي.

ريال دخل اللقاء تحت قيادة مدربه كارلو أنشيلوتي، متمتعًا بأفضلية التقدم بهدفين نظيفين سجلهما الفريق الإسباني على سانتياجو برنابيو في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

المهمة لم تكن صعبة على الضيوف من أجل إقصاء الفريق الإنجليزي وإنهاء مغامرته الأوروبية، حيث سجل الهدف الأول عن طريق جناحه البرازيلي رودريجو في الدقيقة 58 من صناعة زميله فينيسيوس جونيور.

وفي الدقيقة 80 من عمر اللقاء واصل رودريجو تألقه بتسجيل الهدف الثاني لريال مدريد بمساعدة الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، ليقتل أي فرصة ممكنة لعودة البلوز إلى المباراة.

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وأما في إيطاليا فقد حسم ميلان التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد تعادله مع نابولي بهدف لكل فريق، وهي نفس النتيجة التي تؤهل الروسونيري بعد الفوز على على أرضه في الذهاب بنتيجة 1/0.

أوليفييه جيرو أضاع ركلة جزاء لميلان في الدقيقة 22، قبل أن يقوم بإصلاح هذا الخطأ بتسجيل الهدف الأول لفريقه بالدقيقة 43، بعد مجهود فردي مبهر من زميله رافاييل لياو الذي حصل على الكرة قبل منتصف الملعب وراوغ أكثر من لاعب قبل منح الكرة لجيرو على طبق من ذهب.

وفي اللحظات الأخيرة سجل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين هدف التعادل لنابولي، لكنه لم يكن كافيًا لإعادة فريقه إلى المباراة بشكل كامل.

وبذلك يتأهل ريال إلى نصف النهائي منتظرًا الفائز من قمة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، بينما قد نشاهد نسخة أوروبية من ديربي الغضب، في حالة تفوق إنتر على بنفيكا لمواجهة ميلان بالمرحلة القادمة.