دوري الأبطال | بايرن يتخطى كييف ورونالدو ينقذ مانشستر يونايتد

نجح فريق بايرن ميونخ في الخروج فائزًا من مواجهته مع دينامو كييف، في الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

بايرن دخل اللقاء وهو على قمة المجموعة الخامسة، بفارق شاسع عن برشلونة صاحب المركز الثاني بـ6 نقاط قبل هذه الجولة

المهمة لم تكن سهلة على بايرن ولكنه فاز بهدفين مقابل هدف على مضيفه الأوكراني بأرضه ووسط جماهيره.

الهدف الأول كان من ركلة خليفة مزدوجة من البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الرابعة عشر من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 42 أضاف الفرنسي كينجسلي كومان الهدف الثاني، ليضمن النتيجة لصالح الفريق البافاري.

دينامو كييف حاول العودة للمباراة من جديد بهدف عن طريق دينيس هارماش ولكن الهدف لم يكن كافيًا لتفادي الهزيمة.

وبذلك يحتل بايرن صدارة مجموعته بـ15 نقطة، محلقًا بالصدارة بعيدًا عن باقي المنافسين قبل نهاية دور المجموعات بجولة.

وعلى جانب آخر تمكن مانشستر يونايتد في ظل معاناته ورحيل أولي جونار سولشار، من الفوز على فياريال بهدفين دون رد على ملعب الفريق الإسباني.

الشياطين الحمر الذين دخلوا اللقاء مع المدرب المؤقت مايكل كاريك، فازوا بثنائية سجلها البرتغالي كريستيانو رونالدو والإنجليزي جادون سانشو.

وبذلك يحتل يونايتد المركز الأول بالمجموعة بـ10 نقاط، بفارق 3 نقاط كاملة عن فياريال صاحب المركز الثاني.