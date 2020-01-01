دوري الأمم .. البرتغال تنتصر بفضل رونالدو وفرنسا تقهر كرواتيا

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فاز منتخب البرتغال على مضيفه السويد بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب فريندز آرينا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا.

هدفا المنتخب البرتغالي كانا عبر الأسطورة كريستيانو رونالدو، حيث سجّل الأول بصورة استثنائية من ركلة حرة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 72.

الهدفان جعلا رصيد رونالدو من الأهداف الدولية يصل إلى 101 هدفًا ويصبح على بعد 8 أهداف فقط من معادلة رقم علي دائي مهاجم إيران والهدف التاريخي للمنتخبات حول العالم.

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ولحساب نفس المجموعة حقق منتخب فرنسا فوزًا مثيرًا على ضيفه كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة أقيمت على ملعب ستاد دو فرانس بالعاصمة باريس.

تقدم منتخب كرواتيا عبر ديان لوفرين في الدقيقة 16، ثم عادل أنطوان جريزمان النتيجة في الدقيقة 43 وتقدم أنتوني مارسيال في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بالهدف الثاني.

البديل يوزيب بريكالو أحرز هدف التعديل للضيوف في الشوط الثاني بالدقيقة 55، قبل أن يتقدم دايوت أوباميكانو لفرنسا مجددًا من رأسية في الدقيقة 65 ويُنهي أوليفيه جيرو آمال كتيبة زلاتكو بهدف رابع من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

هكذا يتقاسم منتخبا البرتغال وفرنسا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط لكل منهما مع تفوق زملاء رونالدو بفارق الأهداف، بينما يأتي منتخبا السويد وكرواتيا في المركز الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.

ولحساب مجموعة أخرى، سحق منتخب بلجيكا نظيره الآيسلندي بخمسة أهداف مقابل هدف، بينما خيّم التعادل السلبي على مباراة منتخب إنجلترا والدنمارك.

بهذه النتائج بات منتخب بلجيكا في الصدارة منفردًا برصيد 6 نقاط، بينما حلّ المنتخب الإنجليزي في المرتبة الثانية برصيد أربع نقاط وبعده الدنمارك بنقطة وتتذيل آيسلندا الترتيب بدون رصيد من النقاط.