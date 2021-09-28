دوري الأبطال | ميسي يفك نحسه ضد مانشستر سيتي وريال مدريد يسقط أمام شريف

مواجهات مثيرة في الجولة الثانية لدور المجموعات

نجح فريق باريس سان جيرمان، في حسم قمة الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بالفوز على مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

المباراة جمعت بين الفريقين على ملعب حديقة الأمراء، وسط ترقب كبير لمواجهة بيب جوارديولا مدرب سيتي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنضم حديثًا إلى باريس.

سيتي دخل كامل العدد، متحصنًا بقوة هجومية بها رياض محرز، جاك جريليش، كيفين دي بروينه ورحيم ستيرلينج.

وعلى الجانب الآخر لعب باريس بقيادة ماوريسيو بوتشينيو، بالثلاثي الأبرز كيليان مبابي وليونيل ميسي ونيمار في خط الهجوم.

البداية كانت أسرع من المتوقع لصالح باريس، حيث جاء الهدف الأول عن طريق إدريسا جاي ليضع أصحاب الأرض في المقدمة.

باريس كان الطرف الأخطر وسط محاولات متباعدة من سيتي، ليتمكن ميسي من فك نحسه أخيرًا ليسجل هدفه الأول بقميص باريس، والثاني لفريقه من صناعة مبابي في الدقيقة 74.

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وفي نفس الجولة فاز كلوب بروج على لايبزيج بهدفين مقابل هدف، ليواصل الفريق البلجيكي مفاجآته خلال البطولة هذا الموسم.

وبذلك يحتل باريس صدارة المجموعة الأولى بـ4 نقاط بالتساوي مع بروج، وبعدهما مانشستر سيتي 3 نقاط ولايبزيج بلا أي نقطة.

وفي المجموعة الثانية فرط ميلان في الفوز على أتلتيكو مدريد، وتحول تقدمه إلى خسارة 2/1، حيث سجل لميلان رافاييل لياو وتعادل أتلتيكو عن طريق أنطوان جريزمان وأحرز لويس سواريز الثاني من ركلة جزاء، في لقاء أكمله الروسونيري بعشرة لاعبين بعد طرد فرانك كيسييه بمنتصف الشوط الأول.

وفي نفس المجموعة فاز ليفربول على بورتو بنتيجة 5/1، حيث جاءت خماسية الريدز عن طريق ثنائية لمحمد صلاح وهدف لساديو ماني وهدفين لروبيرتو فيرمينو، بينما جاء هدف الفريق البرتغالي الوحيد عن طريق مهدي تاريمي.

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وبذلك يحتل ليفربول صدارة المجموعة الثانية بـ6 نقاط، يليه أتلتيكو مدريد 4 نقاط، ثم بورتو نقطة وميلان بلا نقاط.

وفي المجموعة الثالثة فاز أياكس أمستردام الهولندي على بيشكتاش التركي بهدفين نظيفين، وتغلب بوروسيا دورتموند على سبورتينج لشبونة بهدف دون رد.

وأخيرًا بالمجموعة الرابعة، واصل إنتر نتائجه الأوروبية المحبطة، بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام شاختار الأوكراني.

وعلى جانب آخر سقط ريال مدريد بنتيجة 2/1 أمام فريق شريف تيراسبول، حيث سجل جاسوربيك ياخشيبوف هدف شريف الأول، بينما تعادل ريال من ركلة جزاء لكريم بنزيما وسجل سيباستيان ثيل هدف الفوز لأصحاب الأرض.

النتائج تضع شريف على صدارة المجموعة بـ6 نقاط، ومن بعده ريال مدريد بـ3 نقاط، ثم نقطة لكل من إنتر وشاختار.