أنشيلوتي: سعيد بالتعادل ونجحنا في السيطرة على ليفربول

المدرب الإيطالي يراها ليلة رائعة لفريقه

شرح كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي، الطريقة التي قرر اللعب بها خلال التعادل مع ليفربول 1/1 بدوري أبطال أوروبا.

درايس ميرتينس نجح في افتتاح التسجيل لنابولي، بينما عادل ديان لوفرين النتيجة للريدز، في المواجهة التي جمعت بين الثنائي على ملعب أنفيلد.

وقال نابولي بعد التعادل:"من الصعب التعادل هنا على هذا الملعب، عانينا من ضغوط كبيرة وحاولنا الدفاع من العمق لتفادي الهزيمة".

وأضاف:"كانت ليلة رائعة جداً، خرجنا بنقطة وحافظنا على حظوظنا في التأهل لدور الـ16، ومازلت لا أشعر بالدهشة تجاه مستوانا الجيد في البطولة".

وتابع:"نفتقد لنفس التركيز في الدوري الإيطالي وكذلك للالتزام، وهذا ما نسعى للعمل عليه الفترة القادمة".

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واستكمل:"ليفربول فريق يمتلك جودة عالية جداً، ولكن يمكنك السيطرة عليهم لو أغلقت المساحات في نصف ملعبك".

يذكر أن التعادل وضع ليفربول على صدارة المجموعة الخامسة بـ10 نقاط، نابولي ثانياً بـ9 نقاط، ثم سالزبورج 7 نقاط وجينك نقطة وحيدة.