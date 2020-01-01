دوري الأبطال سلاح ريال مدريد للقضاء على الأزمة المالية

مواجهة مصيرية في دور الـ16 أمام مانشستر سيتي الشهر القادم

تعتبر السنة الحالية، من أهم السنوات في تاريخ نادي ريال مدريد، وخاصة في بطولة دوري أبطال أوروبا، من الناحية الرياضية والاقتصادية.

أندية العالم تعرضت لهزة اقتصادية كبيرة هذا الموسم، بسبب أزمة فيروس كورونا، وتوقف النشاط في شهر مارس، قبل عودته مرة أخرى في يونيو الماضي.

ريال بالتحديد خسر ما يقرب من 180 مليون يورو، من الإيرادات التي اعتاد الحصول عليها من مختلف المصادر بسبب هذه الأزمة.

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صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن مباراة ريال القادمة أمام مانشستر سيتي، في إياب دور الـ16 من الأبطال، تعني الكثير لرئيس النادي فلورنتينو بيريز.

عبور ريال دور الـ16 يعني حصوله على مبلغ 10.5 مليون يورو، وأما التأهل من دور الثمانية إلى نصف النهائي سيضخ 12 مليون يورو في خزينة النادي.

وفي حالة الفوز بالنهائي سيحصل الفريق الإسباني على قيمة مالية تصل إلى 19 مليون يورو، ولو خسر سيكتفي بمبلغ 15 مليون فقط.

الفائز بالنهائي سيخوض مباراة السوبر الأوروبي، ضد حامل لقب اليوروباليج، ويعني ذلك حصوله على مبلغ 4.5 مليون يورو، وهو ما قد يجعل المجموع يصل إلى 50 مليون يورو.

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الأمر ذاته يمتلك مع برشلونة الذي يلعب ضد نابولي في إياب دور الـ16، ويحتاج للمزيد من الأموال لتمويل صفقاته المحتملة، وعلى رأسها المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

جدير بالذكر أن ريال مدريد خسر ذهاب ثمن النهائي أمام مانشستر سيتي بهدفين دون رد على ملعب سانتياجو برنابيو، مما يصعب كثيراً من موقفه في العودة.