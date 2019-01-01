دوري الأبطال| زياش ثاني أفضل لاعب بالأدوار الاقصائية بعد ميسي بلغة الأرقام

ثلاثة أرقام مميزة للنجم حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام ضد توتنهام هوتسبر

فيسبوك تويتر محمد عماد

نجح حكيم زياش لاعب فريق أياكس أمستردام في إحراز الهدف الثاني في شباك فريق توتنهام الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف زياش بعد تمريرة من النجم الصربي دوسان تاديتش، لتكون آخر 4 أهداف سجلها زياش جاءت كلها من صناعة تاديتش.

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الهدف الذي أحرزه زياش جعله ثاني أكثر لاعب مساهمة في تسجيل الأهداف بالأدوار الاقصائية لدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، بعد ليونيل ميسي، بواقع 5 أهداف لزياش و9 أهداف لميسي.

وقد سجل زياش 3 أهداف حتى الآن وصنع هدفين، بينما سجل ميسي 6 أهداف وصنع 3 أهداف منذ دور ال16 وحتى الآن.

وبهذا الهدف يقدم زياش رقم تاريخي في كل البطولات بواقع تسجيله 21 هدفًا وصناعة 18 هدفًا في الدوري الهولندي ودوري أبطال أوروبا وكأس هولندا.

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