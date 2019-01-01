بيانيتش: رونالدو هو اللاعب الأهم في يوفنتوس

تحدث أيضاً عن طموحه في الفوز بدوري أبطال أوروبا

وصف ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس، زميله كريستيانو رونالدو بأهم لاعب في النادي الإيطالي هذا الموسم.

بيانيتش تحدث لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، عقب فوز يوفي على أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وقال البوسني في تصريحاته:"عانيت من بعض المشاكل العضلية أمام ليتشي، ولكني الآن على ما يرام وكذلك كريستيانو رونالدو".

وأضاف:"عانى من بعض الألم في ركبته، يظل اللاعب الأهم في الفريق بعد هيمنته وسيطرته على المشهد في الفترة الأخيرة".

وتابع:"أردنا احتلال صدارة المجموعة قبل نهاية الدور الأول بمباراة وهذا ما حققنا، الآن علينا رؤية ما ستسفر عنه القرعة".

واستكمل:"يوفنتوس هو الفريق الوحيد في أوروبا الذي لم يخسر أي مباراة تنافسية، حيث فزنا بمعظمهم والأنظار تتجه نحو الفوز بالبطولة".

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الأول بصدارة المجموعة الرابعة بـ13 نقطة، مقابل 7 لأتلتيكو مدريد، 6 بايرليفركوزن و3 للوكوموتيف موسكو.