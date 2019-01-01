الرقم 700 يُزين ظهور ميسي مع برشلونة أمام دورتموند

مباراة خاصة وحاسمة للنجم الأرجنتيني وفريقه

دخل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في التشكيل الأساسي لبرشلونة، بمواجهة بوروسيا دورتموند بالجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

المباراة تعني الكثير للفريق الكتالوني، حيث تحسم بشكل كبير إمكانية عبوره دور المجموعات والتأهل لدور الـ16.

ويمثل اللقاء مناسبة كبيرة أيضاً لميسي، حيث يستعد للظهور رقم 700 له طوال مسيرته مع برشلونة.

ويرفع رصيده من المشاركات في دوري أبطال أوروبا إلى 141 ليأتي في المركز الخامس بقائمة الأكثر ظهوراً.

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ويحتل إيكر كاسياس الصدارة بـ177 مباراة، يليه كريستيانو رونالدو 167، تشافي هيرنانديز 151 وراؤول جونزاليس 142.

ويحتل برشلونة المركز الأول بالمجموعة السادسة بـ8 نقاط، ثم بوروسيا دورتموند 7، إنتر 4 وسلافيا براج نقطتين فقط.