دوري أبطال أوروبا يدفع الأهلي والنصر لطلب مشترك
تُقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، يوم 28 مايو الجاري، وهو الأمر الذي دفع إدارتي الأهلي والنصر لإرسال خطاب مشترك إلى لجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي.
وتتعارض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد، مع مباراتي الأهلي أمام النصر، بالجولة 28 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.
ونشر الإعلامي الرياضي عناد الرشيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف خلالها عن تقديم النصر والأهلي لخطاب مشترك لاتحاد الكرة السعودي.
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الرشيد كتب تغريدة جاء نصها: "خطاب مشترك بين إداراتي الأهلي والنصر إلى لجنة المسابقات، لتقديم لقاء الفريقين، والمقرر إقامته الساعة التاسعة مساءً".
عناد الرشيد أكمل تغريدته قائلًا: "بسبب تعارض التوقيت مع نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد وليفربول".
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ومن المنتظر أن تتحرك لجنة المسابقات، وتقوم بتقديم موعد مباراة الأهلي والنصر، المقرر لها في التاسعة مساءً، وهو نفس توقيت مباراة نهائي دوري الأبطال.
وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "دي فرانس"، بالعاصمة الفرنسي باريس، من أجل تحديد بطل قارة أوروبا لعام 2022.