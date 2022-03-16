دوري أبطال أوروبا | "غواصات فياريال" تُغرق يوفنتنوس .. وتشيلسي ينجو من فخ ليل

في واحدة من مفاجآت دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، ودع يوفنتوس الإيطالي منافسات البطولة مبكرًا، بعد خسارته من فياريال الإسباني.

فريق "الغواصات الصفراء" تمكن من الفوز على يوفنتوس في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب "أليانز ستاديوم" بنتيجة 3-0، ليخطف فياريال بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ورغم أن فياريال كان الطرف الأقل محاولة على المرمى في مباراة الإياب، إلا أن فريق المدرب أوناي إيمري تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في شوط المباراة الثاني، ليخطف بطاقة العبور إلى دور الثمانية.

وافتتح جيرارد مورينو مهاجم فياريال التسجيل في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف المدافع باو توريس الهدف الثاني في الدقيقة 85 بعد ركلة ركنية قابلها بقدمه في المرمى، فيما اختتم دانجوما أهداف المباراة من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 90+2.

تشيلسي ينجو من فخ ليل

وفي المباراة الأخيرة من دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، تمكن تشيلسي الإنجليزي من عبور فخ ليل الفرنسي.

ونجح تشيلسي في تحقيق الفوز على ليل بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب، بعد التعادل ذهابًا بهدف لكل منهما.

وافتتح ليل أهداف المباراة في الدقيقة 38 من ركلة جزاء نفذها بوراك يلماز بنجاح، لكن كريستيان بوليسيتش منح تشيلسي هدف التعادل في الدقيقة 45+3.

هدف تأهل تشيلسي إلى ربع النهائي جاء في الدقيقة 71 عن طريق قائده سيزار أثبيليكويتا، بعد متابعة عرضية ماونت بقدمه في المرمى.

وبهذا اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن صعدت فرق ريال مدريد وفياريال وتشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول وبنفيكا وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ.