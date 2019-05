أحمد السيوفي

ينتظر عشاق كرة القدم في العالم النهائي المرتقب بين ليفربول وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا للأعلان عن إنتهاء الموسم الكروي للأندية، ولكن هذا لا يعني أن متعة كرة القدم ستنتهي، فنحن على أعتاب متابعة مباريات وبطولات كبرى مليئة بالإثارة والمتعة والمنافسات القوية التي لا تنتهي هذا الصيف، بدءاً من الأدوار النهائية بدوري الأمم الأوروبية والذي سيبدأ في البرتغال مروراً بكوبا أمريكا وحتى كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر.

وفي القارة الصفراء سنكون على موعد لمتابعة مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019، البطولة التي بدأت بالفعل في مارس الماضي والتي تضم صفوة الأندية في القارة، وتحظى بمتابعة عربية كبيرة خاصة لتأهل الكثير من الفرق العربية كالأهلي والهلال والنصر والاتحاد والوحدة والسد والدحيل.

وسنتنابع أيضاً النسخة رقم 22 من كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، والتي تُعقد كل عامين ليتنافس فيها المنتخبات الوطنية دون العشرين سنة من الاتحادات الأعضاء في الفيفا، والتي ستحظى بمتابعة عربية خاصة لمشاركة كل من المنتخب السعودي والمنتخب القطري بها بعد وصولهم إلى المربع الذهبيي من كأس آسيا للشباب تحت 19 سنة، ويستضيف النسخة 22 من البطولة دولة بولندا؛ وفي نطاق آخر، سنشهد النسخة الرابعة من كأس العالم للكرة النسائية والتي ستقام في فرنسا هذا الصيف.

ويقدم جول النسخة العربية تقريراً مفصلاً عن كل ما تريد معرفته عن البطولات الكبرى في صيف 2019.

شهد عام 2018 بدء بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى التي نظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتحل إلى حد كبير محل المباريات الدولية الودية التي تُلعب في فترات ما يسمى بأيام الفيفا، البطولة التي تشبه بشكلها ونظامها منافسات الأندية لاعتمادها على نظام الهبوط والصعود خلال مرحلة المجموعات قبل الدخول في مرحلة خروج المغلوب وسترتبط نتائجها بالتأهل إلى نهائيات اليورو اللاحقه لها، وستُنظم كل عامين مقسمة على جزئين حيث ستقام مباريات مرحلة المجموعات في كل سنة زوجية من سبتمبر إلى نوفمبر، بينما تُستكمل المراحل النهائية في يونيو من السنة الوترية التالية، ومعنى هذا انه سيتم تتويج بطل دوري الأمم الأوروبية كل سنتين.

انتهت مرحلة المجموعات في السنة الماضية وسنشهد في هذا الصيف مرحلة النهائيات التي تضم الأربع فرق أبطال المجموعات الأربعة في التصفيات، وستقام مباريات نصف النهائي في مكانين بالبرتغال بعدما وقع عليها الاختيار في القرعة التي تجرى لتحديد البلد المستضيف لنهائيات البطولة بين المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة النهائية وأن تُقام المباريات على ملعبين داخل مدينة واحدة او لا تكون المسافة بين الملعبين أكثر من 150 كم، وأن يتسع كل منهما إلى 30 ألف متفرج كحد أدنى.

وسيتواجه في نصف النهائي كلاً من المنتخب البرتغالي المتأهل كبطل المجموعة الثالثة ضد منتخب سويسرا متصدر المجموعة الثانية، بينما سيتقابل منتخب هولندا بطل المجموعة الأولى ضد منتخب إنجلترا بطل المجموعة الرابعة والذي يسعى لمواصلة تقديم العروض الرائعة كما شاهدناه في كأس العالم الآخير بروسيا 2018 بوصوله للمربع الذهبي.

ستقام النسخة السادسة والأربعون من بطولة كوبا أمريكا خلال شهري يونيو ويوليو ستخوضها أكبر وأفضل فرق في أمريكا الجنوبية من أجل المجد القاري.

من المقرر أن تواجه الأرجنتين كولومبيا والإكوادور في مرحلة المجموعات، بينما ستواجه أوروجواي تشيلي في الجولة الأولى من البطولة، وبالطبع سيولد نجوماً وستسطع نجوماً آخرى وسنشاهد استعداد نجوم مثل أليسون ونيمار وغابرييل جيسوس وروبرتو فيرمينو إلى للعرض الكبير والمنتظر هذا الصيف، كما تم إستدعاء ليونيل ميسي بعد تراجعه عن الإعتزال أثر صيف كأس العالم المخيب للآمال مع الأرجنتين في روسيا.

ستقام كوبا أمريكا هذه المرة في البرازيل لأول مرة منذ عام 1989، ويأمل السيليساو أن يحصلوا على اللقب وأن يكونوا أكثر نجاحاً على أرضهم بعد خيبة أمل كأس العالم 2014.مسابقة هذا الصيف في البرازيل لأول مرة منذ عام 1989 ، وسيأمل Selecao أن يكونوا أكثر نجاحًا على أرضهم بعد خيبة أمل كأس العالم 2014 التي كانت على أراضيهم وتم إقصائهم من الدور نصف النهائي على يد المنتخب الألماني حينها.

المنتخب التشيلي هو بطل النسختين الآخيرتين من البطولة، عامي 2015 و 2016، وجدير بالذكر بأن البطولة تُقام حالياً كل 4 سنوات ولكن بسبب الذكري السنوية لإنشاء البطولة أقيمت نسخة 2016 كحدث إستثنائي، حيث أقيمت البطولة لأول مرة عام 1916 بالأرجنتين تحت مسمى بطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم قبل أن تسمى كوبا أمريكا بدءاً من نسخة 1975.

ستقام النسخة 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية هذا الصيف في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو الذي يليه، بعد أن تم تأجيلها لمدة أسبوع للسماح للاعبين المسلمين بالراحة بعد رمضان أعادة الله عليكم بالخير.

وتُقام البطولة في مصر بعد أن قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسحب الملف التنظيمي من الكاميرون التي كانت ستسضتيف البطولة بسبب عدم الوفاء الشروط الخاصة بالإستضافة والتأخير في تسليم البنية التحتية، وعلى عكس النُسخ السابقة من البطولة فهذه النسخة هي الأولى في تاريخها التي تضم 24 منتخباً أفريقياً بدلاً من 16، وهي المرة الأولى أيضاً التي تُقام فيها البطولة في الصيف في شهري يونيو ويوليو حيث كانت تُقام دائماً في يناير وفبراير بعدما قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن اتخاذ هذه المستجدات في كأس الأمم الأفريقية في 20 يوليو 2017، ويستعد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز مثل محمد صلاح وساديو مان ونابي كيتا ورياض محرز للمنافسة على النصر القاري الكبير.

ستقام بطولة كأس العالم للسيدات 2019 هذا العام في مدن مختلفة في جميع أنحاء البلد المستضيفة للبطولة وهي فرنسا، وستُقام جميع مباريات البطولة في شهري يونيو ويوليو، وتسعى جيل إليس المديرة الفنية لمنتخب أمريكا إلى الحفاظ على اللقب ورفع كأس البطولة في نسختها الثامنة للمرة الرابعة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

English FA and League winners @mancity will be looking to make it a hat trick of trophies when they visit Cary, NC, for the Women's International Champions 2019 presented by Budweiser this August! 🏆



🎟Get your tickets to see the Citizens at: https://t.co/t94lyDO5Va pic.twitter.com/bPv1gO2zjH