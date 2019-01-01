من دوري الأمم الأوروبية إلى كأس أمم أفريقيا.. تعرف على جميع بطولات كرة القدم الكبرى التي ستقام في صيف 2019

تعرف على بطولات صيف 2019 من كأس العالم للسيدات، كوبا أمريكا، دوري الأمم الأوروبية، كأس الأمم الأفريقية والكثير في هذا التقرير

أحمد السيوفي

ينتظر عشاق كرة القدم في العالم النهائي المرتقب بين ليفربول وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا للأعلان عن إنتهاء الموسم الكروي للأندية، ولكن هذا لا يعني أن متعة كرة القدم ستنتهي، فنحن على أعتاب متابعة مباريات وبطولات كبرى مليئة بالإثارة والمتعة والمنافسات القوية التي لا تنتهي هذا الصيف، بدءاً من الأدوار النهائية بدوري الأمم الأوروبية والذي سيبدأ في البرتغال مروراً بكوبا أمريكا وحتى كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر.

وفي القارة الصفراء سنكون على موعد لمتابعة مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019، البطولة التي بدأت بالفعل في مارس الماضي والتي تضم صفوة الأندية في القارة، وتحظى بمتابعة عربية كبيرة خاصة لتأهل الكثير من الفرق العربية كالأهلي والهلال والنصر والاتحاد والوحدة والسد والدحيل.

وسنتنابع أيضاً النسخة رقم 22 من كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، والتي تُعقد كل عامين ليتنافس فيها المنتخبات الوطنية دون العشرين سنة من الاتحادات الأعضاء في الفيفا، والتي ستحظى بمتابعة عربية خاصة لمشاركة كل من المنتخب السعودي والمنتخب القطري بها بعد وصولهم إلى المربع الذهبيي من كأس آسيا للشباب تحت 19 سنة، ويستضيف النسخة 22 من البطولة دولة بولندا؛ وفي نطاق آخر، سنشهد النسخة الرابعة من كأس العالم للكرة النسائية والتي ستقام في فرنسا هذا الصيف.

ويقدم جول النسخة العربية تقريراً مفصلاً عن كل ما تريد معرفته عن البطولات الكبرى في صيف 2019.

أهم البطولات في صيف 2019

بطولات صيف 2019 البطولة تبدأ تنتهي نهائيات دوري الأمم الأوروبية 6 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439 9 يونيو 2019 - 6 شوال 1440 كوبا أميركا 15 يونيو 2019 - 12 شوال 1440 7 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440 كأس الأمم الأفريقية 21 يونيو 2019 - 18 شوال 1440 19 يوليو 2019 - 16 ذو الحجة 1440 كأس العالم للسيدات 7 يونيو 2019 - 4 شوال 1440 7 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440 الكأس الذهبية 16 يونيو 2019 - 13 شوال 1440 8 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440 بطولة أوروبا تحت 21 سنة لكرة القدم 16 يونيو 2019 - 13 شوال 1440 30 يونيو 2019 - 27 شوال 1440 الكأس الدولية للأبطال 2019 17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440 10 أغسطس 2019 - ذو الحجة 1440 دوري أبطال آسيا 2019 4 مارس 2019 - 27 جمادي الآخر 1140 24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441 كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440 14 يونيو 2019 - 11 شوال 1440

نهائيات دوري الأمم الأوروبية 2018-19

شهد عام 2018 بدء بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى التي نظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتحل إلى حد كبير محل المباريات الدولية الودية التي تُلعب في فترات ما يسمى بأيام الفيفا، البطولة التي تشبه بشكلها ونظامها منافسات الأندية لاعتمادها على نظام الهبوط والصعود خلال مرحلة المجموعات قبل الدخول في مرحلة خروج المغلوب وسترتبط نتائجها بالتأهل إلى نهائيات اليورو اللاحقه لها، وستُنظم كل عامين مقسمة على جزئين حيث ستقام مباريات مرحلة المجموعات في كل سنة زوجية من سبتمبر إلى نوفمبر، بينما تُستكمل المراحل النهائية في يونيو من السنة الوترية التالية، ومعنى هذا انه سيتم تتويج بطل دوري الأمم الأوروبية كل سنتين.

انتهت مرحلة المجموعات في السنة الماضية وسنشهد في هذا الصيف مرحلة النهائيات التي تضم الأربع فرق أبطال المجموعات الأربعة في التصفيات، وستقام مباريات نصف النهائي في مكانين بالبرتغال بعدما وقع عليها الاختيار في القرعة التي تجرى لتحديد البلد المستضيف لنهائيات البطولة بين المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة النهائية وأن تُقام المباريات على ملعبين داخل مدينة واحدة او لا تكون المسافة بين الملعبين أكثر من 150 كم، وأن يتسع كل منهما إلى 30 ألف متفرج كحد أدنى.

وسيتواجه في نصف النهائي كلاً من المنتخب البرتغالي المتأهل كبطل المجموعة الثالثة ضد منتخب سويسرا متصدر المجموعة الثانية، بينما سيتقابل منتخب هولندا بطل المجموعة الأولى ضد منتخب إنجلترا بطل المجموعة الرابعة والذي يسعى لمواصلة تقديم العروض الرائعة كما شاهدناه في كأس العالم الآخير بروسيا 2018 بوصوله للمربع الذهبي.

أقرأ أيضاً.. سيفرين: لن نضر بالبطولات الأوروبية أبدًا

المباراة الملعب الموعد البرتغال - سويسرا استاد دراجاو، بورتو الأربعاء 5 يونيو 2019،

2 شوال 1440،

20:45 مصر، 21:45 السعودية هولندا - إنجلترا ملعب أفونسو هنريكيس، جيماريس الأربعاء 5 يونيو 2019،

2 شوال 1440،

20:45 مصر، 21:45 السعودية مباراة تحديد المركز الثالث ملعب أفونسو هنريكيس، جيماريس الأحد 9 يونيو 2019،

6 شوال 1440،

15:00 مصر، 16:00 السعودية النهائي استاد دراجاو، بورتو الأحد 9 يونيو 2019،

6 شوال 1440،

20:45 مصر، 21:45 السعودية

كوبا أمريكا 2019

ستقام النسخة السادسة والأربعون من بطولة كوبا أمريكا خلال شهري يونيو ويوليو ستخوضها أكبر وأفضل فرق في أمريكا الجنوبية من أجل المجد القاري.

من المقرر أن تواجه الأرجنتين كولومبيا والإكوادور في مرحلة المجموعات، بينما ستواجه أوروجواي تشيلي في الجولة الأولى من البطولة، وبالطبع سيولد نجوماً وستسطع نجوماً آخرى وسنشاهد استعداد نجوم مثل أليسون ونيمار وغابرييل جيسوس وروبرتو فيرمينو إلى للعرض الكبير والمنتظر هذا الصيف، كما تم إستدعاء ليونيل ميسي بعد تراجعه عن الإعتزال أثر صيف كأس العالم المخيب للآمال مع الأرجنتين في روسيا.

ستقام كوبا أمريكا هذه المرة في البرازيل لأول مرة منذ عام 1989، ويأمل السيليساو أن يحصلوا على اللقب وأن يكونوا أكثر نجاحاً على أرضهم بعد خيبة أمل كأس العالم 2014.مسابقة هذا الصيف في البرازيل لأول مرة منذ عام 1989 ، وسيأمل Selecao أن يكونوا أكثر نجاحًا على أرضهم بعد خيبة أمل كأس العالم 2014 التي كانت على أراضيهم وتم إقصائهم من الدور نصف النهائي على يد المنتخب الألماني حينها.

المنتخب التشيلي هو بطل النسختين الآخيرتين من البطولة، عامي 2015 و 2016، وجدير بالذكر بأن البطولة تُقام حالياً كل 4 سنوات ولكن بسبب الذكري السنوية لإنشاء البطولة أقيمت نسخة 2016 كحدث إستثنائي، حيث أقيمت البطولة لأول مرة عام 1916 بالأرجنتين تحت مسمى بطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم قبل أن تسمى كوبا أمريكا بدءاً من نسخة 1975.

كوبا أمريكا 2019 | البرازيل، الأرجنتين وأبرز المرشحين للفوز بالبطولة

جدول مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2019:

المرحلة الدور / الجولة الموعد مرحلة المجموعات الجولة الأولى 15 - 18 يونيو 2019،

12 - 15 شوال 1440 الجولة الثانية 18 - 22 يونيو 2019،

15 - 19 شوال 1440 الجولة الثالثة 22 - 25 يونيو 2019،

19 - 22 شوال 1440 مرحلة خروج المغلوب ربع النهائي 28 – 29 يونيو 2019،

25 - 26 شوال نصف النهائي 3 – 4 يوليو 2019،

30 شوال - 1 ذو القعدة 1440 مباراة تحديد المركز الثالث 6 يوليو 2019،

3 ذو القعدة 1440 النهائي 7 يوليو 2019،

4 ذو القعدة 1440

كأس الأمم الأفريقية - مصر 2019

ستقام النسخة 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية هذا الصيف في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو الذي يليه، بعد أن تم تأجيلها لمدة أسبوع للسماح للاعبين المسلمين بالراحة بعد رمضان أعادة الله عليكم بالخير.

وتُقام البطولة في مصر بعد أن قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسحب الملف التنظيمي من الكاميرون التي كانت ستسضتيف البطولة بسبب عدم الوفاء الشروط الخاصة بالإستضافة والتأخير في تسليم البنية التحتية، وعلى عكس النُسخ السابقة من البطولة فهذه النسخة هي الأولى في تاريخها التي تضم 24 منتخباً أفريقياً بدلاً من 16، وهي المرة الأولى أيضاً التي تُقام فيها البطولة في الصيف في شهري يونيو ويوليو حيث كانت تُقام دائماً في يناير وفبراير بعدما قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن اتخاذ هذه المستجدات في كأس الأمم الأفريقية في 20 يوليو 2017، ويستعد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز مثل محمد صلاح وساديو مان ونابي كيتا ورياض محرز للمنافسة على النصر القاري الكبير.

كأس أمم أفريقيا 2019 | الموعد، المجموعات، القنوات الناقلة، الملاعب ونظام البطولة

جدول مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019:

المرحلة الدور / الجولة الموعد مرحلة المجموعات الجولة الأولى 21 - 25 يونيو 2019،

18 - 22 شوال 1440 الجولة الثانية 26 - 29 يونيو 2019،

23 - 26 شوال 1440 الجولة الثالثة 30 يونيو - 2 يوليو 2019،

27 - 29 شوال 1440 مرحلة خروج المغلوب دور 16 5 – 8 يوليو 2019،

2 - 5 ذو القعدة 1440 ربع النهائي 10 – 11 يوليو 2019،

7 - 8 ذو القعدة 1440 نصف النهائي 14 يوليو 2019،

11 ذو القعدة 1440

مباراة تحديد المركز الثالث

17 يوليو 2019،

14 ذو القعدة 1440 النهائي 19 يوليو 2019،

16 ذو القعدة 1440

كأس العالم للسيدات 2019

ستقام بطولة كأس العالم للسيدات 2019 هذا العام في مدن مختلفة في جميع أنحاء البلد المستضيفة للبطولة وهي فرنسا، وستُقام جميع مباريات البطولة في شهري يونيو ويوليو، وتسعى جيل إليس المديرة الفنية لمنتخب أمريكا إلى الحفاظ على اللقب ورفع كأس البطولة في نسختها الثامنة للمرة الرابعة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

English FA and League winners @mancity will be looking to make it a hat trick of trophies when they visit Cary, NC, for the Women's International Champions 2019 presented by Budweiser this August! 🏆



🎟Get your tickets to see the Citizens at: https://t.co/t94lyDO5Va pic.twitter.com/bPv1gO2zjH — Women's ICC (@iccwomen) ١٨ مايو ٢٠١٩

تأتي البطولة بعد عام واحد فقط من فوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم 2018 في روسيا، بينما على الجانب النسائي فيتم تنظيم البطولة في فرنسا مع أمال كبيرة من مشجعي الديوك الفرنسية أن يخطوا لاعبي منتخبهم النسائي على نفس خطى كيليان مبابي ونوجولو كانتي والوصول بالمنتخب إلى الكأس، وقد أوقعت القرعة المنتخب الفرنسي في المجموعة الأولى رفقة كلاً من النرويج وكوريا الجنوبية ونيجيريا، بينما تضم المجموعة الرابعة والتي تُعد من اقوى مجموعات كأس العالم للسيدات كلاً من إنجلترا وأسكتلندا والأرجنتين واليابان، فيما سيحتاج المنتخب الأمريكي للتغلب على كلاً من تشيلي والسويد مشاركيه في المجموعة السادسة للتأهل إلى الأدوار القادمة ومحاولة الحفاظ على اللقب.

جدول وترتيب كأس العالم للسيدات

الكأس الذهبية - الكونكاكاف

الكأس الذهبية هي بطولة كرة قدم دولية للرجال تُقام كل عامين في منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي تحت إشراف الكونكاكاف، وسيواجه الفائز بالكأس حامل لقب البطولة في النسخة السابقة وهي الولايات المتحدة، واذا انتصر المنتخب الأمريكي فسيتأهل تلقائياً إلى كأس القارات كبطل نسختي 2015 و 2019.

Estados Unidos 🇺🇸 siempre es favorito, Panamá 🇵🇦 siempre es peligrosa. Trinidad & Tobago 🇹🇹 nunca es fácil, y Guyana 🇬🇾 quiere dar la sorpresa. El Grupo D estará muy peleado en #GoldCup2019🏆 @ussoccer @fepafut @TTFootballAssoc @GFF_Inc_ #ThisIsOurs #EstoEsnuestro pic.twitter.com/3LK91lhRs3 — Gold Cup 2019 (@GoldCup) ١٠ مايو ٢٠١٩

ستقام بطولة الكأس الذهبية هذا العام في الفترة من 15 يونيو إلى 7 يوليو في أماكن مختلفة من أنحاء الدول المضيفة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكوستاريكا، وتُعد البطولة هي أهم بطولة كرة قدم وطنية تقام في نطاق اتحاد أمريكا الشمالية لكرة القدم الملقب بـالكونكاكاف، وسيحاول المنتخب الأمريكي الدفاع عن البطولة التي كان بطلها في نسختها السابقة عام 2015.

كونكاكاف | تغييرات في مواعيد الكأس الذهبية

بطولة أوروبا تحت 21 سنة لكرة القدم

تقام النسخة الثانية والعشرون من بطولة أوروبا تحت 21 سنة لكرة القدم والتي تقام كل عامين على مدار أسبوعين من 16 يونيو إلى 30 يونيو وتُقام البطولة هذه السنة في إيطاليا، وهي بطولة كرة القدم الدولية للشباب التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للفرق الوطنية الأوروبية.

سيشارك اثنا عشر فريقًا في البطولة، حيث يحق للاعبين مواليد 1996 أو أكثر المشاركة في البطولة، وستكون بمثابة بطولة أوروبية للتأهل لبطولة كرة القدم الأوليمبية، حيث تتأهل المراكز الأربعة الأولى في النهائيات لبطولة كرة القدم الأوليمبية الصيفية لعام 2020 للرجال في اليابان، ويسعى المنتخب الألماني للحفاظ على لقب البطولة حيث تُوج بالكأس في النسخة السابقة، وستبدأ البطولة في يومها الأول بصراع قوي في المجموعة الأولى بين كلاً من إيطاليا المستضيفة للبطولة ضد أسبانيا، رفقة بلجيكا وبولندا الذين سيتواجهون في المباراة الإفتتاحية للبطولة.

الكأس الدولية للأبطال 2019

الكأس الدولية للأبطال هي مسابقة سنوية تجمع الفرق الأوروبية في مباريات تحضيرية ودية قبل بداية الموسم، وكانت في البداية يقتصر تنظيمها في الولايات المتحدة وكندا، ولكن الآن قد توسعت وأصبحت تُقام في أماكن مختلفة في أستراليا وآسيا.

وسيشهد هذا الصيف تنظيم كأس الأبطال الدولية أو الكأس الدولية للأندية الأبطال للمرة السابعة في تاريخ البطولة وسيشارك في هذه النسخة كثير من الفرق الثقيلة والقوية في أوروبا كريال مدريد والإنتر وبايرن ميونخ ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وستكون المباريات في أماكن عديدة حول العالم.

كل ما تريد معرفتة عن الكأس الدولية للأبطال 2019

جدول مباريات الكأس الدولية للأبطال:

المباراة الملعب الموعد روما - ديبورتيفو غوادالاخارا ملعب حديقة تويوتا الأربعاء 17 يوليو 2019،

14 ذو القعدة 1440

03:00 مصر، 04:00 السعودية أرسنال - بايرن ميونخ ستاب هاب سنتر الخميس 18 يوليو 2019،

15 ذو القعدة 1440

05:00 مصر، 06:00 السعودية مانشستر يونايتد - الإنتر استاد سنغافورة الوطني السبت 20 يوليو 2019،

17 ذو القعدة 1440

13:30 مصر، 14:30 السعودية بنفيكا - ديبورتيفو غوادالاخارا ملعب ليفاي السبت 20 يوليو 2019،

17 ذو القعدة 1440

22:00 مصر، 23:00 السعودية أرسنال - روما استاد بنك أميركا الأحد 21 يوليو 2019،

18 ذو القعدة 1440

24:00 مصر، 01:00 السعودية بايرن ميونخ - ريال مدريد إن آر جي ستاديوم الأحد 21 يوليو 2019،

18 ذو القعدة 1440

02:00 مصر، 03:00 السعودية يوفنتوس - توتنهام استاد سنغافورة الوطني الأحد 21 يوليو 2019،

18 ذو القعدة 1440

13:30 مصر، 14:30 السعودية ريال مدريد - أرسنال ملعب فيديكس فيلد الأربعاء 24 يوليو 2019،

21 ذو القعدة 1440

01:00 مصر، 02:00 السعودية بايرن ميونخ - ميلان ملعب أروهيد الأربعاء 24 يوليو 2019،

21 ذو القعدة 1440

03:00 مصر، 04:00 السعودية ديبورتيفو غوادالاخارا - أتلتيكو مدريد جلوب لايف بارك الأربعاء 24 يوليو 2019،

21 ذو القعدة 1440

03:00 مصر، 04:00 السعودية يوفنتوس - الإنتر لم يتحدد بعد الأربعاء 24 يوليو 2019،

21 ذو القعدة 1440

13:30 مصر، 14:30 السعودية روما - بنفيكا ملعب ريد بول أرينا الخميس 25 يوليو 2019،

22 ذو القعدة 1440

02:00 مصر، 03:00 السعودية توتنهام - مانشستر يونايتد ملعب هونجاكو الخميس 25 يوليو 2019،

22 ذو القعدة 1440

13:30 مصر، 14:30 السعودية ريال مدريد - أتلتيكو مدريد ملعب ميتلايف السبت 27 يوليو 2019،

24 ذو القعدة 1440

01:30 مصر، 02:30 السعودية ميلان - بنفيكا ملعب جيليت الأحد 28 يوليو 2019،

25 ذو القعدة 1440

21:00 مصر، 22:00 السعودية مانشستر يونايتد - ميلان ملعب الألفية السبت 3 أغسطس 2019،

2 ذو الحجة 1440

18:30 مصر، 19:30 السعودية توتنهام - الإنتر ملعب توتنهام الأحد 4 أغسطس 2019،

3 ذو الحجة 1440

16:00 مصر، 17:00 السعودية أتلتيكو مدريد - يوفنتوس ملعب فريندز أرينا السبت 10 أغسطس 2019،

9 ذو الحجة 1440

18:00 مصر، 19:00 السعودية

دوري أبطال آسيا 2019

انتهى دور مجموعات دوري أبطال آسيا يوم الأربعاء 22 مايو 2019 ميلادياً، الموافق 17 رمضان 1440 هجرياً، وانتهت بطولة الغرب بتأهل 8 أندية عربية وواحد إيراني.

هذه النسخة مميزة بالنسبة لجميع محبي الكرة العربية، فهناك 11 فريقاً وصلوا لدور المجموعات أبرزهم الهلال المدجج بمجموعة قوية من اللاعبين أبرزهم جيوفينكو وبافيتيمبي جوميس، والعين الذي نجح في الحصول على المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الخسارة بصعوبة من ريال مدريد في النهائي، كذلك النصر والدحيل الذي أبهر الجميع في النسخة السابقة، والسد بقيادة تشافي وتشابي، وتشهد هذه النسخة عودة الزوراء العراقي للمسابقة بعد غياب منذ 2007.

صعد الوحدة الإماراتي متصدر للمجموعة الأولى ورافقه الاتحاد السعودي كوصيف، وسينتظر الثنائي نتيجة مباراة ذوب آهن والنصر السعودي لتحديد منافسيهما، أما مواجهتي الغرب المتبقيتين فأولاهما ديربي قطري من العيار الثقيل بين السد بطل الدوري والدحيل وصيفه، فيما ستجمع الثانية بين الهلال والأهلي في كلاسيكو سعودي لا يخفى على أحد قوته وشراسته.

مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019:

مواعيد مباريات ذهاب دور الـ16 المباراة الموعد الملعب كاشيما آنتلرز - سانفريسي هيروشيما الثلاثاء 18 يونيو 2019،

15 شوال 1440 استاد كاشيما جوانجزو - شاندونج لونينج الثلاثاء 18 يونيو 2019،

15 شوال 1440 استاد تيانهي أوراوا ريدز - أولسان هيونداي الأربعاء 19 يونيو 2019،

16 شوال 1440 استاد سايتاما شنجهاي - جيونبوك هيونداي الأربعاء 19 يونيو 2019،

16 شوال 1440 استاد شنجهاي (النصر / ذوب آهن) - الوحدة الإثنين 5 أغسطس 2019،

4 ذو الحجة 1440 لم يتحدد بعد الاتحاد - (النصر / ذوب آهن) الإثنين 5 أغسطس 2019،

4 ذو الحجة 1440 مدينة الملك عبد الله الرياضية الدحيل - السد الثلاثاء 6 أغسطس 2019،

5 ذو الحجة 1440 استاد عبد الله بن خليفة الأهلي - الهلال الثلاثاء 6 أغسطس 2019،

5 ذو الحجة 1440 مدينة الملك عبد الله الرياضية

مواعيد مباريات إياب دور الـ16 المباراة الموعد الملعب سانفريسي هيروشيما - كاشيما آنتلرز الثلاثاء 25 يونيو 2019،

22 شوال 1440 هيروشيما بيج آرش شاندونج لونينج - جوانجزو الثلاثاء 25 يونيو 2019،

22 شوال 1440 مركز جينان الأوليمبي أولسان هيونداي - أوراوا ريدز الأربعاء 26 يونيو 2019،

23 شوال 1440 استاد أولسان جيونبوك هيونداي - شنجهاي الأربعاء 26 يونيو 2019،

23 شوال 1440 استاد جيونجو الوحدة - (النصر / ذوب آهن) الإثنين 12 أغسطس 2019،

11 ذو الحجة 1440 استاد آل نهيان (النصر / ذوب آهن) - الاتحاد الإثنين 12 أغسطس 2019،

11 ذو الحجة 1440 لم يتحدد بعد السد - الدحيل الثلاثاء 13 أغسطس 2019،

12 ذو الحجة 1440 استاد جاسم بن حمد الهلال - الأهلي الثلاثاء 13 أغسطس 2019،

12 ذو الحجة 1440 استاد جامعة الملك سعود

كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019

سنكون على موعد خاص وهم في النسخة رقم 22 من كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، خاصة بوجود منتخبين عربيين متأهلين للبطولة بعدما وصل المنتخب القطري إلى المربع الذهبي من كأس آسيا للشباب تحت 19 سنة، بينما استطاع المنتخب السعودي أن يحمل لقب نفس البطولة ليتأهل المنتخبين إلى مونديال 2019.

أوقعت قرعة مونديال الشباب الأخضر في المجموعة الخامسة رفقة فرنسا ومالي وبنما، ولن تكون هذه المجموعة سهلة على صقور المملكة، فمنتخب الديوك مدجج بمجموعة قوية من النجوم وهو احد المرشحين للعودة بالكأس الغالية، أما النسور السمراء فسيخوضون البطولة وهم أبطال أمم أفريقيا للشباب.

بينما يأتي المنتخب القطري في المجموعة الرابعة التي تضم كل من نيجيريا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ورغم عدم وجود منتخب من المنتخبات الكبرى في أوروبا أو أمريكا اللاتينية ولكن المجموعة تحمل صعوبة بالغة خاصة لأقتراب المستوى بين جميع المنتخبات، ولكن بالطبع فسيصارع المنتخب القطري لمقارعة الثلاث منتخبات الأخرى وحجز بطاقة تأهل إلى الأدوار القادمة.

جدول مواعيد مباريات كأس العالم للشباب 2019: