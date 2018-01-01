دوري أبطال إفريقيا| هزيمة ليبية قاسية وتفوق تونسي جزائري

تعرف على نتائج الفرق العربية في دوري أبطال إفريقيا اليوم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

انتهت اليوم الأحد منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث شهدت 4 مواجهات للفرق العربية.

وتمكن الأهلي المصري، وشبيبة الساورة الجزائري والإفريقي التونسي من التأهل إلى دور المجموعات، بينما خرج النصر الليبي بهزيمة ثقيلة.

جيما أبا جيفار الإثيوبي × الأهلي

تلقى الأهلي خسارة من جيما الإثيوبي بهدف دون رد في مباراة الإياب، ولكنه صعد بسبب فوزه في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

اتحاد طنجة المغربي × شبيبة الساورة

استفاد شبيبة الساورة بنتيجة مباراة الذهاب، التي فاز فيها بهدفين دون رد، حيث خسر في العودة بهدف نظيف، ليتأهل الفريق الجزائري لدور المجموعات.

الهلال السوداني × الإفريقي

فاز الهلال السوداني بهدف دون رد، ولكنه لم ينجح في التأهل، حيث خسر مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف من الإفريقي التونسي.

حوريا الغيني × النصر الليبي

تعرض فريق النصر الليبي لهزيمة قاسية بستة أهداف مقابل هدف، وذلك بعد فوزه في مباراة الذهاب على حوريا الغيني بثلاثة أهداف دون رد، ليخرج من دوري الأبطال ويلعب في ملحق دور الـ32 بالكونفدرالية.