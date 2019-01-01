اتحاد الكرة يعلن فتح القيد للأندية المشاركة بالبطولات الإفريقية 29 يوليو

الاتحاد الإفريقي كان قد مد فترة القيد شهرًا للأندية المصرية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن فتح باب القيد المحلي، يوم 29 يوليو الجاري، وذلك للحاق بالقيد الإفريقي الذي ينتهي 31 من نفس الشهر.

وكانت أزمة تواجه الأندية المصرية في القيد الإفريقي، بسبب عدم انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز حتى الآن.

وأعلن اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن فتح باب القيد للأندية الإفريقية الأربعة المشاركة في البطولات الإفريقية.

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وسيشارك كلًا من "الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي" في البطولات الإفريقية.

واستثنى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الأندية المصرية، من انتهاء موعد القيد الإفريقي، والمقرر له 30 يونيو الماضي، ليمنحهم شهرًا إضافيًا، بعد طلب من الاتحاد المصري.

وتسبب في عدم انتهاء مسابقة الدوري الممتاز، تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ستنتهي يوم 19 يوليو الجاري.