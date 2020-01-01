رسميًا .. كاف يعلن سيناريوهات التأهل لدوري الأبطال والكونفدرالية ومواعيد المباريات

المغرب تتصدر تصنيف الاتحادات وتحديد موعد نهائي البطولتين

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، رسميًا، أجندة بطولاته للموسم الجديد 2020-2021، موضحًا مواعيد أدوار بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

كاف حدد 4 سيناريوهات للتأهل، نظرًا لأن الموسم الجاري كان استثنائيًا وهناك اتحادات لم تُكمل مسابقاتها المحلية، على إثر جائحة فيروس كورونا، وجاءت السيناريوهات كالتالي:

- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي أكملت موسم 2019/20، الفرق المتقدمة للمشاركة يجب أن تكون هي الفرق المتأهلة من المسابقات الوطنية لموسم 2019/20 بما يتطابق مع مواصفات المشاركة المذكورة في المواد 2 و3 فصل 4 من اللوائح.

المزيد من الفرق

- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 لكنها وضعت معايير لتصنيف الأندية أو القيام بعملية موائمة لترتيب المسابقات الوطنية لموسم 2019/20، الفرق المشاركة يجب أن تكون هي الفرق المتأهلة عن المسابقات الوطنية 2019/20 بما يتطابق مع مواصفات المشاركة المذكورة في المواد 2 و3 فصل 4 من اللوائح.

- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 واعتبرت الموسم ملغيًا، الفرق المشاركة ستكون هي نفس الفرق التي شاركت في موسم مسابقات 2019/20 مع الوضع في الاعتبار الحصة المخصصة لكل اتحاد طبقاً لتصنيفه.

- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم يكتمل الموسم بها بعد أو لم تتمكن من إنهاء الموسم قبل الموعد المحدد للتقديم، سيكون مطلوباً منها اختيار أحد المعايير المذكورة أعلاه لتحديد ممثليها على أن يخضع الأمر لموافقة الاتحاد الإفريقي.

وكشف كاف أيضًا عن تصنيف الاتحادات الـ12 صاحبة الأعلى تصنيف، والتي يُسمح لها بمشاركة فريقين في دوري الأبطال ومثلهما في الكونفدرالية:

1. المغرب – 180 نقطة

2. مصر – 147 نقطة

3. تونس – 140 نقطة

4. الكونغو الديمقراطية – 83 نقطة

5. الجزائر – 81 نقطة

6. جنوب أفريقيا – 68.5 نقطة

7. زامبيا – 43 نقطة

8. نيجيريا – 39 نقطة

9. غينيا – 38 نقطة

10. أنجولا – 36 نقطة

11. السودان – 29.5 نقطة

12. ليبيا – 16.5 نقطة

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وسيُفتح الباب أمام الاتحاد المحلية لتقديم بيانات الأندية المتأهلة للبطولتين في الفترة من الأول من أكتوبر وحتى 20 من الشهر نفسه.

وفي الإطار نفسه، حدد الاتحاد القاري مواعيد مباريات الدور التمهيدي لبطولتي الأندية، إذ يقام الذهاب من 20 وحتى 22 نوفمبر 2020، والإياب من 27 وحتى 29 من الشهر نفسه.

أما قرعة دور المجموعات فتحدد لها بشكل مبدئي 17 من يناير المقبل، فيما تقام قرعة ربع النهائي في 30 أبريل المقبل.

وفيما يتعلق بمواعيد مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال، فتقام الجولة الأولى يومي 12 و13 فبراير، الجولة الثانية 23 و24 فبراير، الجولة الثالثة 5و6 مارس، الجولة الرابعة 16 و17 مارس، الجولة الخامسة 2و3و4 أبريل، الجولة السادسة 9و10و11 أبريل.

أما بالنسبة للكونفدرالية، فالجولة الأولى من المجموعات في 10 مارس، الثانية 16 و1 مارس، الثالثة 2و3و4 أبريل، الرابعة 9و10و11 أبريل، الخامسة 21 أبريل، وأخيرًا السادسة 28 من الشهر نفسه.

بينما اختار كاف أحد أيام 14 و15 و16 لذهاب ربع نهائي البطولتين، والإياب أحد أيام 21 و22 و23 من الشهر ذاته، على أن يقام ذهاب نصف النهائي أحد أيام 18 و19 و20 يونيو، والإياب أحد أيام 25 و26 و27 من الشهر نفسه.

وأخيرًا نهائي دوري الأبطال يقام في 17 يوليو 2021، ونهائي الكونفدرالية في 10 من الشهر نفسه.