دوري أبطال إفريقيا | الأهلي والترجي والوداد في التصنيف الأول

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تصنيفاته لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والمكون من 16 فريقاً.

وجاء الأهلي المصري وصيف نسختي 2017 و2018، والترجي التونسي حامل لقب آخر نسختين في التصنيف الأول.

أيضاً ضم التصنيف الأول فريق الوداد المغربي بطل 2018 ووصيف 2019، وأخيراً مازيمبي الكونغولي.

على الناحية الأخرى ضم التصنيف الثاني النجم الساحلي التونسي والرجاء المغربي وماميلودي صن داونز من جنوب إفريقيا.

ويبقى المقعد الأخير بانتظار الفائز من الزمالك المصري وجينيراسيون السنغالي، في المباراة التي ستقام في الرابع والعشرين من أكتوبر.

Here are the seeding of the #TotalCAFCL 2019-2020 teams.. Do you see your team? 🔡🔢 pic.twitter.com/QQWgGjJ6oA