دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال إفريقيا | الأهلي والترجي والوداد في التصنيف الأول

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الكاف يكشف التصنيف قبل قرعة المجموعات..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تصنيفاته لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والمكون من 16 فريقاً.

وجاء الأهلي المصري وصيف نسختي 2017 و2018، والترجي التونسي حامل لقب آخر نسختين في التصنيف الأول.

أيضاً ضم التصنيف الأول فريق الوداد المغربي بطل 2018 ووصيف 2019، وأخيراً مازيمبي الكونغولي.

على الناحية الأخرى ضم التصنيف الثاني النجم الساحلي التونسي والرجاء المغربي وماميلودي صن داونز من جنوب إفريقيا.

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ويبقى المقعد الأخير بانتظار الفائز من الزمالك المصري وجينيراسيون السنغالي، في المباراة التي ستقام في الرابع والعشرين من أكتوبر.

فيما ضم التصنيف الثالث اتحاد العاصمة الجزائري والسهلال السوداني وزيسكو الزامبي وفيتا كلوب الكونغولي.

أخيراً ضم التصنيف الرابع بيترو أتلتيكو الأنجولي ومواطنه أول أغسطس، بالإضافة إلى شبيبة القبائل الجزائري وبلاتينيوم من زيمبابوي.

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