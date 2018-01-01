دوري أبطال أوروبا | يوفنتوس ومانشستر يونايتد يرفضان تحقيق الفوز بالجولة الأخيرة

لكن تظل الأمور كما هي بدون جديد

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

سقط كلاً من مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، أمام فالنسيا الإسباني ويونج بويز السويسري، بالنتيجة ذاتها 2-1 بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكانت المقاعد في المجموعة مضمونه منذ الجولة السابقة، بعد ضمان يوفنتوس ومانشسر يونايتد التأهل إلى الدور الثاني.

ودخلت السيدة العجوز بتشكيل كامل العدد لكنه تفاجئ من قوة نظيره السويسري الذي لعب من أجل تحقيق فوز شرفي، ينهي به مشواره الأوروبي.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، عن طريق جيريميو هوارو، من ركلة جزاء، بعد تسبب أليكس ساندرو البديل بها.

وظلت خطورة السيدة العجوز عن طريق رونالدو، مع تألق الدفاع للفريق السويسري، ليستغل الفرنسي هوارو الأمر والاندفاع الهجومي للاعبي السيدة العجوز، ويسجل الهدف الثاني بتسديدة أرضية زاحفة في الدقيقة 68.

وقبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول، سجل البديل الأرجنتيني باولو ديبالا، هدف تقليص الفارق بعد 8 دقائق من نزوله، بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.

وكاد رونالدو أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 89، لكن رأسيته ارتدت من القائم الأيسر، لتظل النتيجة على حالها.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع، رفض الحكم احتساب هدف التعادل ليوفنتوس، بعد تسديدة صاروخية من ديبالا، بسبب تداخل رونالدو المتسلل في الكرة بموقف تسلل.

وعلى الناحية الأخرى، نجحت الخفافيش في تحقيق فوز شرفي قبل نهاية مشوارهم في المسابقة الأوروبية، على حساب مانشستر يونايتد.

حيث تقدم الفريق الإسباني أمام جماهيره بهدف من كارلوس سولير مستغلاً خطأ دفاع الشياطين الحمر في تشتيت الكرة، بالدقيقة 17 بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، حول المدافع الإنجليزي فيل جونز، الكرة في شباكه بالخطأ، قبل أن يصل لها البلجيكي ميشي باتشواي، لتتهادى الكرة داخل الشباك مع خروج دي خيا من مرماه.

فيل جونز هو أول لاعب من مانشستر يونايتد يسجّل هدفًا في مرماه في دوري الأبطال منذ عام 2011

هذا شيء وارد أن يحدث ✋



لكن لك أن تتخيل أن آخر لاعب من يونايتد قام بتسجيل هدفًا في مرماه في العام 2011 هو نفسه فيل جونز 😂😂😂#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/erAD0wfpwC — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 12, 2018

وقلص ماركوس راشفورد النتيجة في الدقيقة 87 لصالح الضيوف، بعد عرضية من أشلي يونج، ليودعها برأسية.

لينهي يوفنتوس المجموعة في الصدارة برصيد 12 نقطة، وخلفه الشياطين الحمر برصيد 10 نقاط، بينما تأهل فالنسيا إلى الدوري الأوروبي وفي جعبته 8 نقاط، وأخيرًا يونج بويز في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.