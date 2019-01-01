نابولي يتعثر ويكتفي بالتعادل مع جينك

نتيجة تحفظ الصدارة للفريق الإيطالي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

اكتفى فريق نابولي الإيطالي، بالتعادل السلبي مع مضيفه جينك البلجيكي، في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، كان يطمح في انتزاع الفوز، لمواصلة انطلاقته المميزة في البطولة، بعد الفوز على ليفربول بالجولة الأولى.

الضيوف دخلوا المباراة بدون نجمهم لورينزو إنسيني، مع جلوس درايس ميرتينز كبديل ونزوله في الشوط الثاني.

السيطرة كان أكبر لصالح نابولي، لكن محاولات جينك على المرمى تساوت مع الفريق الإيطالي، حيث ظهرت المباراة متكافئة بين الطرفين.

أنشيلوتي اتجه لإقحام ميرتيز وفيرناندو لورينتي بالشوط الثاني من اللقاء، طمحاً في خطف الثلاث نقاط ولكن بدون جدوى.

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النتيجة ترفع رصيد نابولي إلى 4 نقاط على صدارة المجموعة الرابعة، مقابل نقطة وحيدة لجينك، في انتظار مواجهة ليفربول وسالزبورج الليلة.