دوري أبطال أوروبا | مانشستر سيتي يهزم بورتو وإنتر يتعادل أمام جلادباخ

نتائج دوري أبطال أوروبا .. مانشستر سيتي يفوز على بورتو وإنتر يفوز على مونشنجلادباخ وفوز لأتالانتا وسقوط لمارسيليا أمام أولمبياكوس

حسم مانشستر سيتي مواجهته الأولى في دوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد عفي معقله ملعب الاتحاد.

وعلى الرغم من التأخر في النتيجة أولًا إلا أنه عاد ليقلب الطاولة بهدف لأجويرو من ركلة جزاء ثم هدف لجوندوان وثالث من الوافد الجديد فيران توريس.

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وعلى الرغم من فوز مانشستر سيتي، إلا أن أداء رياض محرز المتذبذب خلف ردود أفعال سلبية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما إنتر ففشل في استغلال سقوط ريال مدريد وسقط في فخ التعادل أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين لمثلهما على أرضية ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو.

وسجل روميلو لوكاكو هدف التقدم للنيراتزوري قبل أن يعدل الجزائري رامي بنسبعيني من ركلة جزاء، ثم يتقدم هوفان للألمان ويتعادل لوكاكو من جديد للطليان.

أما أتالانتا فاكتسح ميتلاند برباعية نظيفة، بينما قاد أحمد حسن كوكا أولمبياكوس للفوز على أولمبيك مارسيليا بهدف في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وفي سياق متصل، فاز ليفربول على أياكس بهدف للا شيء، ونجح بايرن ميونخ في اكتساح ضيفه أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة، لتنتهي ليلة الأربعاء المثيرة من دوري الأبطال.