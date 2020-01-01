كوليبالي يُعزز صفوف نابولي قبل مواجهة برشلونة

المدافع السنغالي في حالة جيدة قبل اللعب أمام إنتر أيضاً

عاد كاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي، لتدريبات الفريق الجماعية، في أنباء سارة للمدرب جينارو جاتوزو قبل مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

الدولي السنغالي لعب مباراة واحدة فقط مع نابولي، منذ تعرضه لإصابة قوية في الفخذ، خلال خسارة الفريق من بارما 2/1 يوم 14 ديسمبر الماضي.

اللاعب عاد مرة أخرى للمباريات، ولعب 90 دقيقة في خسارة أخرى لنابولي ضد ليتشي 3/2 يوم 9 فبراير الماضي، ولكنه تعرض لانتكاسة جديدة.

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وبعد فترة طويلة من الغياب، تواجد كوليبالي مرة أخرى بمران نابولي اليوم الثلاثاء، ليصبح جاهزاً للمشاركة مرة أخرى.

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ومن المتوقع أن يكون الظهور الأول للسنغالي مع نابولي بعد العودة من الإصابة، في مباراته ضد إنتر بعد غد الخميس في كأس إيطاليا.

وتعتبر الميزة الأكبر لنابولي في عودة كوليبالي، هي جاهزيته لموقعة كامب نو ضد برشلونة يوم 18 مارس الجاري، في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال، حيث يسعى الفريق للتأهل بعد التعادل 1/1 في الذهاب.