دوري أبطال أوروبا| صلاح يقود ليفربول إلى الأدوار الإقصائية على حساب نابولي

هدف المصري يقود الريدز لاجتياز البارتينوبي بفارق الأهداف..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب ليفربول الإنجليزي على ضيفه نابولي الإيطالي بهدف نظيف في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

بدأ ليفربول بتشكيل مكون من: أليسون - أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون - فينالدوم - هندرسون - ميلنر - صلاح - فيرمينو - ماني اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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فيما دفع نابولي بكل من: أوسبينا - ماكسيموفيتش - ألبيول - كوليبالي - روي - ألان - هامشيك - رويز - كاليخون - ميرتينز - إنسيني

البداية أتت بتسديدة خطيرة من ماريك هامشيك في الدقيقة الثامنة مرت فوق العارضة، وفي الدقيقة 13 تلقى فيرجيل فان دايك إنذاراً سيكلفه الغياب عن المباراة القادمة للريدز في دور الـ16.

وفي الدقيقة 22 سجل ساديو ماني هدفاً تم إلغاؤه بداعي التسلل، ولكن محمد صلاح عاد بعد تلقيه تمريرة جيمس ميلنر ليسجل الهدف في الدقيقة 34.

مع انطلاق الشوط الثاني وفي الدقيقة 51 كاد صلاح أن يسجل الثاني إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 62 أجرى كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي تبديله الأول بنزول بيوتر زيلينسكي بدلاً من فابيان رويز ، قبل لحظات من ضياع فرصة زيادة الفارق على يد جيمس ميلنر.

وفي الدقيقة 67 أجرى الضيوف تبديلاً ثانياً بنزول أركاديوز ميليك بدلاً من دريس ميرتينز، قبل اختتام التبديلات في الدقيقة 70 بنزول فوزي غلام بدلاً من ماريو روي.

وفي الدقيقة 73 أرسل هامشيك كرة لزيلينسكي مرت فوق العارضة، وفي الدقيقة 77 حاول ماني التسديد من لمسة واحدة ولكن نجح ديفيد أوسبينا في إيقافها بقدمه.

وفي الدقيقة 79 أهدر خوسيه كاليخون فرصة التعادل بتسديدة مرت فوق العارضة، وهنا بدأ يورجن كلوب مدرب ليفربول تبديلاته بنزول نابي كيتا بدلاً من روبرتو فيرمينو، ثم فابينيو بدلاً من جيمس ميلنر في الدقيقة 85، وأخيراً ديان لوفرين بدلاً من ترينت ألكساندر أرنولد في الدقيقة 90.

بذلك يهرب ليفربول بوصافة المجموعة الثالثة وله 9 نقاط، بفارق الأهداف عن نابولي بعد تساويهما في المواجهات المباشرة، فيما تحول الفريق الإيطالي إلى الدوري الأوروبي، من المجموعة التي تصدرها باريس سان جيرمان بـ11 نقطة.