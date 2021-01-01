دوري أبطال أوروبا | ريال مدريد يتفوّق على ليفربول بثلاثية في ذهاب ربع النهائي

هدف صلاح لم يكن كافياً لليفربول لتحقيق نتيجة تُساعد الريدز على تحقيق نتيجة تُسهّل مباراة الإياب في ليلة تألق فيها فينيسوس جونيور بهدفين

حقق ريال مدريد فوزاً كبيراً على ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بنتيجة 3-1.

سجّل لريال مدريد فينيسوس جونيور (27) و (65)- أسينسيو (36) وسجّل هدف ليفربول الوحيد محمد صلاح مع الدقيقة 50.

التشكيلتان:

ريال مدريد: كورتوا، فاسكيز، ميليتاو، ناتشو، ميندي، كاسيميرو، كروس، مودريتش، فينيسيوس، بنزيما وأسينسيو

ليفربول: أليسون - أرنولد - فيليبس - كاباك - روبرتسون - فابينيو - كيتا - وينالدوم - ماني - صلاح - جوتا

الشوط الأول سيطر به ريال مدريد على كافة تفاصيل المباراة وفي جميع الخطوط ضمن غياب تام للفعالية من ليفربول الدفاعية منها أو الهجومية.

المفاجأة كانت بالخروج الذهني الكامل للاعبي ليفربول عن الشوط وصعوبة وصول الكرات من منتصف الملعب على العمق الهجومي.

عصام الشوالي معلقًا على مستوى دفاع ليفربول اليوم أمام ريال مدريد #UCL 🍖 pic.twitter.com/QB7WCer7Eg — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 6, 2021

أما ريال مدريد فأظهر للعالم ميزة إمتلاكه لـ"المهندس" توني كروس، الذي كان له الكعب الأعلى في الملعب: صناعة هدف وكرات كاسرة للخطوط،

إلى ذلك تميّز فينيسوس جونيور وقدّم واحداً من أفضل الأشواط هذا الموسم، تاركاً خلفه "الرعونة الهجومية" التي رافقته سابقاً.

الشوط الثاني أتى مغايراً من قبل ليفربول الذي دخل ضاغطاً منذ الدقائق الأولى ليتمكن من تسجيل هدف تقليص الفارق عبر محمد صلاح مع الدقيقة 51، لكنه أهدر فرصاً تلو الأخرى للتعديل،

ومع الثغرات الدفاعية الكبيرة لليفربول تمكن ريال مدريد من العودة وتسجيل الهدف الثالث عبر فينيسوس جونيور وأسيست من لوكا مودريتش مع الدقيقة 65.

سيلاقي الطرفان الأربعاء المقبل 14 إبريل في إياب دور الربع نهائي على ملعب آنفيلد.

التبديلات:

ليفربول: خروج كيتا (42) ودخول تياجو ألكانتارا - خروج جوتا (81) ودخول شاكيري - خروج كاباك (81) ودخول فيرمينو.

ريال مدريد: خروج أسينسيو (70) ودخول فالفيردي - خروج فينيسوس (85) ودخول رودريجو.