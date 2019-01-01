دوري أبطال أوروبا | ريال مدريد يبدأ ثورة التصحيح بالفوز على جلطة سراي

الفوز الأول بعد 3 جولات..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب ريال مدريد الإسباني على مضيفه جلطة سراي التركي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

بداية الخطورة أتت في الدقيقة العاشرة بتسديدة من فلوران أندوني لاعب الفريق التركي، تصدى لها تيبو كورتوا حارس مرمى الميرينجي.

وفي الدقيقة 18 سجل توني كروس هدف اللقاء الوحيد بعد تمريرة من إيدين هازارد، لترتطم تسديدته بالدفاع وتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 38 سدد يونس بلهندة كرة أخرى تصدى لها كورتوا، فيما حاول كريم بنزيما في الدقيقة 40 لتمر الكرة فوق المرمى.

مع بداية الشوط الثاني حل سفيان فيجولي بدلاً من رايان دونك، فيما أهدر الملكي أخطر فرصه في الدقيقة 63 بعد أن راوغ هازارد الحارس فيرناندو موسليرا وسدد في العارضة.

وفي الدقيقة 75 سدد هازارد مجدداً ليتصدى موسليرا، فيما حل إيمري مور بدلاً من جان ميشيل سيري في صفوف جلطة سراي في الدقيقة 77.

على الناحية الأخرى أتى فينيشيوس جونيور وخاميس رودريجيز بدلاً من هازارد وفيديريكو فالفيردي في الدقيقة 79، فيما حل أخيراً لوكا يوفيتش بدلاً من رودريجو في الدقيقة 82.

بذلك يحتل الملكي المركز الثاني بـ4 نقاط، إذ حقق فوزه الأول الليلة، فيما يواصل باريس سان جيرمان تصدر المجموعة بـ9 نقاط، ويحتل كلوب بروج المركز الثالث بنقطتين ثم جلطة سراي بنقطة واحدة.