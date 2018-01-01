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دوري أبطال أوروبا: رونالدو ينهي دوري المجموعات بأسوء معدل تهديفي في مسيرته

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Getty Images

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

سجل رونالدو أسوء معدل تهديفي له خلال دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فشله في تسجيل أية هدف في مباراة يوفنتوس أمام يونج بويز.

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وكان يوفنتوس قد خسر المباراة الأخيرة له في دوري المجموعات أمام يونج بويز بهدفين مقابل هدف، في مباراة جاءت بعد ضمانه التأهل على رأس المجموعة.

وكان رونالدو قد سجل هدفًا واحدًا خلال دوري المجموعات في شباك مانشستر يونايتد، وذلك في مباراة الإياب التي خسرت فيها السيدة العجوز بهدفين مقابل هدف.

عدا ذلك، فلقد تعرض رونالدو للطرد أمام فالنسيا في المباراة الأولى، ليغيب عن المباراة الثانية أمام يونج بويز بداعي الإيقاف، وفي المباراة الثالثة أمام مانشستر يونايتد فشل في تسجيل أية هدف، تمامًا كما حدث في لقاء الإياب أمام فالنسيا.

وكان رونالدو قد سجل الموسم الماضي 10 أهداف كاملة في دوري المجموعات، وهدفين فقط في موسم 2017 وهو أسوء معدل لرونالدو قبل هذا العام.

يذكر أن كريستيانو رونالدو قد سجل مع يوفنتوس 11 هدفًا حتى الآن، 10 أهداف في بطولة الدوري الإيطالي، وهدف وحيد في دوري أبطال أوروبا.  

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