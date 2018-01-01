دوري أبطال أوروبا: رونالدو ينهي دوري المجموعات بأسوء معدل تهديفي في مسيرته

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

سجل رونالدو أسوء معدل تهديفي له خلال دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فشله في تسجيل أية هدف في مباراة يوفنتوس أمام يونج بويز. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم

لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم

كارتيرون يجتمع مع وليد أزارو وأجايي يواصل التأهيل

وكان يوفنتوس قد خسر المباراة الأخيرة له في دوري المجموعات أمام يونج بويز بهدفين مقابل هدف، في مباراة جاءت بعد ضمانه التأهل على رأس المجموعة.

وكان رونالدو قد سجل هدفًا واحدًا خلال دوري المجموعات في شباك مانشستر يونايتد، وذلك في مباراة الإياب التي خسرت فيها السيدة العجوز بهدفين مقابل هدف.

عدا ذلك، فلقد تعرض رونالدو للطرد أمام فالنسيا في المباراة الأولى، ليغيب عن المباراة الثانية أمام يونج بويز بداعي الإيقاف، وفي المباراة الثالثة أمام مانشستر يونايتد فشل في تسجيل أية هدف، تمامًا كما حدث في لقاء الإياب أمام فالنسيا.

وكان رونالدو قد سجل الموسم الماضي 10 أهداف كاملة في دوري المجموعات، وهدفين فقط في موسم 2017 وهو أسوء معدل لرونالدو قبل هذا العام.

يذكر أن كريستيانو رونالدو قد سجل مع يوفنتوس 11 هدفًا حتى الآن، 10 أهداف في بطولة الدوري الإيطالي، وهدف وحيد في دوري أبطال أوروبا.