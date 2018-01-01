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دوري أبطال أوروبا| جلطه سراي يسقط أمام بورتو وشالكة يضمن التأهل

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جلطه سراي يخسر أمام بورتو بثلاثية مقابل هدفين وشالكة يحقق فوزًا صعبا على لوكوموتيف

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

خسر فريق جلطه سراي التركي في عُقر داره ملعب علي سامي ين بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعته بفريق بورتو البرتغالي في إطار مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

افتتح اللاعب فيليبي أهداف الضيوف في الدقيقة 17 من عُمر المباراة قبل أن يضاعف موسى ماريجا النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 42.

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الدقيقة 45 شهدت هدف تقليص الفارق لجلطه سراي عن طريق اللاعب الجزائري سفيان فيغولي من ركلة جزاء، ولكن بورتو عاد للتسجيل مرة أخرى بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 57 سيرجيو أوليفيرا.

في الدقيقة 65 قلص جلطه سراي النتيجة مرة أخرى بهدف اللاعب إيرين ديرديوك قبل أن يهدر فيغولي فرصة التعادل بإهداره لركلة جزاء.

في نفس المجموعة ضمن فريق شالكة الألماني وصافة المجموعة التي يتصدرها جلطه سراي بعد فوزه على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفٍ مقابل لا شيء أحرزه اللاعب أليساندرو شوبف في الدقيقة 90 من عُمر المباراة.

 

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