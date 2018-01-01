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دوري أبطال أوروبا| توتنهام يحسم التأهل لثمن النهائي بالتعادل مع برشلونة

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برشلونة يختتم مباريات دور المجموعات من دوري الأبطال بالتعادل مع توتنهام هوتسبر

 

سقط فريق برشلونة الإسباني في فخ التعادل أمام ضيفه توتنهام هوتسبر الإنجليزي بهدفٍ لكل فريق في المباراة التي استضافها ملعب كامب نو في إطار مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

هدف المباراة الأول أحرزه اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي في الدقيقة السابعة من الشوط الأول.

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ويتعرض ديمبيلي لحملة انتقادات عديدة في الأيام الأخيرة بعد تأخره في اللحاق بتدريبات الفريق لأكثر من مرة، مما أدى إلى انتقاده من قبل الصحافة والمدرب ومن قبلهم زملائه.

وكان برشلونة قد ضمن التأهل لدور الـ 16 قبل بداية هذه المباراة.

بينما كانت تسير المباراة نحو فوز البلوجرانا، نجح توتنهام في معادلة النتيجة بهدف اللاعب البرازيلي لوكاس مورا في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة نجح توتنهام هوتسبر في التأهل لدور الـ 16 بعد احتلاله لوصافة المجموعة برصيد ثماني نقاط متفوقًا على ملاحقه انتر ميلان الإيطالي بفارق المواجهات المباشرة.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة.

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