دوري أبطال أوروبا| باريس سان جيرمان يسحق النجم الأحمر ويحسم الصدارة

رباعية تنهي الأمور في صربيا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سحق باريس سان جيرمان الفرنسي مضيفه النجم الأحمر الصربي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

تقدم إدينسون كافاني في الدقيقة العاشرة بهدف من صناعة كيليان مبابي، ليودع الكرة بسهولة في الشباك. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وفي الدقيقة 40 منح مبابي تمريرة أخرى إلى نيمار الذي انطلق بشكل فردي وسدد لتجتاز الكرة حارس الخصم، وينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 2-0.

وفي الدقيقة 56 سجل ماركو جوبيليتش هدف أصحاب الأرض الوحيد.

على الناحية الأخرى عاد باريس للتسجيل بعرضية أنخيل دي ماريا من ركلة حرة ورأسية رائعة من ماركينيوس في الدقيقة 74.

وختاماً، رد نيمار الهدية لمبابي في الدقيقة 92 بتمريرة حررت الأخير ليسجل رابع الأهداف.

بذلك يحسم باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الثالثة وله 11 نقطة، يليه ليفربول بفارق الأهداف عن نابولي (9 نقاط لكل منهما)، فيما تذيل النجم الأحمر مجموعته بـ4 نقاط.