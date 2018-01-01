النتائج المباشرة
دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| باريس سان جيرمان يسحق النجم الأحمر ويحسم الصدارة

التعليقات()
رباعية تنهي الأمور في صربيا..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

سحق باريس سان جيرمان الفرنسي مضيفه النجم الأحمر الصربي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

 

تقدم إدينسون كافاني في الدقيقة العاشرة بهدف من صناعة كيليان مبابي، ليودع الكرة بسهولة في الشباك.

اختيارات المحررين

وفي الدقيقة 40 منح مبابي تمريرة أخرى إلى نيمار الذي انطلق بشكل فردي وسدد لتجتاز الكرة حارس الخصم، وينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 2-0.

وفي الدقيقة 56 سجل ماركو جوبيليتش هدف أصحاب الأرض الوحيد.

على الناحية الأخرى عاد باريس للتسجيل بعرضية أنخيل دي ماريا من ركلة حرة ورأسية رائعة من ماركينيوس في الدقيقة 74.

وختاماً، رد نيمار الهدية لمبابي في الدقيقة 92 بتمريرة حررت الأخير ليسجل رابع الأهداف.

بذلك يحسم باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الثالثة وله 11 نقطة، يليه ليفربول بفارق الأهداف عن نابولي (9 نقاط لكل منهما)، فيما تذيل النجم الأحمر مجموعته بـ4 نقاط.

الموضوع التالي:
الخصم العنيد، إيفرتون يتربص بجوارديولا لزيادة أوجاعه!
الموضوع التالي:
جيل 92 يفاجئ فيرجسون بلفتة جميلة
الموضوع التالي:
وكيله: نقاد هامسيك لا يفقهون شيئًا عن كرة القدم
الموضوع التالي:
أول رد من بن عطية على خسارته جائزة “BBC” لحساب صلاح
الموضوع التالي:
هاني أبو ريدة يهنئ محمد صلاح بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي
إغلاق