دوري أبطال أوروبا | باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة
اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة
باريس سان جيرمان 0 × 0 مانشستر سيتي
مباشر، لحظة بلحظة
*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين
اختيارات المحررين
تشكيل باريس سان جيرمان:
قرر المدرب ماوريسيو بوتشيتينو الاعتماد على طريقة لعب 4-3-3، لتكون على النحو التالي:
التشكيل| 4-3-3
دوناروما
مينديش - كيمبمبي- ماركينيوس - حكيمي
إدريسا - هيريرا - فيراتي
نيمار - مبابي - ميسي
تشكيل مانشستر سيتي:
أما بيب جوارديولا فسوف يلعب بالشكل الآتي:
التشكيل| 4-3-3
إيدرسون
كانسيلو، دياش، لابورت، ووكر
دي بروينه، رودري، بيرناردو سيلفا
ستيرلينج، جريليش، رياض محرز
وحقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا في الجولة الأولى على لايبزيج بنتيجة 6-3 بينما سقط باريس سان جيرمان في فخ التعادل مع كلوب بروج.
ليونيل ميسي تعرض للإصابة أمام ليون في الدوري الفرنسي ولم يشارك في آخر مباراتين، لكنّه أضحى جاهزًا لمواجهة مدربه السابق بيب جوارديولا.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، في اللقاء الأول على ملعب "حديقة الأمراء" الذي يتواجد فيه ليونيل ميسي ببطولة دوري أبطال أوروبا.