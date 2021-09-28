دوري أبطال أوروبا | باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2021/2022

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باريس سان جيرمان 0 × 0 مانشستر سيتي

مباشر، لحظة بلحظة



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تشكيل باريس سان جيرمان:

قرر المدرب ماوريسيو بوتشيتينو الاعتماد على طريقة لعب 4-3-3، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

دوناروما

مينديش - كيمبمبي- ماركينيوس - حكيمي

إدريسا - هيريرا - فيراتي

نيمار - مبابي - ميسي

📋 التشكيلة الأساسية 🔴🔵



🇮🇹 دوناروما

🇲🇦 حكيمي

🇧🇷 ماركينيوس

🇫🇷 كيمبيمبي

🇵🇹 نونو مينديش

🇪🇸 أندير هيريرا

🇮🇹 فيراتي

🇸🇳 إدريسا غاي

🇦🇷 ميسي

🇧🇷 نيمار

🇫🇷 مبابي



🏆 #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/e3aryp7olb — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) September 28, 2021

تشكيل مانشستر سيتي:

أما بيب جوارديولا فسوف يلعب بالشكل الآتي:

التشكيل| 4-3-3

إيدرسون

كانسيلو، دياش، لابورت، ووكر

دي بروينه، رودري، بيرناردو سيلفا

ستيرلينج، جريليش، رياض محرز

وحقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا في الجولة الأولى على لايبزيج بنتيجة 6-3 بينما سقط باريس سان جيرمان في فخ التعادل مع كلوب بروج.

ليونيل ميسي تعرض للإصابة أمام ليون في الدوري الفرنسي ولم يشارك في آخر مباراتين، لكنّه أضحى جاهزًا لمواجهة مدربه السابق بيب جوارديولا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، في اللقاء الأول على ملعب "حديقة الأمراء" الذي يتواجد فيه ليونيل ميسي ببطولة دوري أبطال أوروبا.