المحكمة الرياضية توجه صدمة جديدة لمانشستر سيتي

رفض الاستئناف يعني اللجوء لقرار غرفة التحكيم

يواجه فريق مانشستر سيتي، خطر الغياب عن بطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب اتهامه بخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وجه هذه التهمة لسيتي في يونيو الماضي، ليقوم النادي الإنجليزي بالطعن على هذا القرار للمحكمة الرياضية.

وبدورها قامت المحكمة بالرد على هذا الطعن، وأصدرت بياناً رسمياً لتوضيح العديد من الأمور.

وجاء في البيان:"اللجنة الخاصة بالتحقيق في القضية قررت رفض الطعن وتراه غير مقبول لعدم التوصل لقرار نهائي في القضية".

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وأضاف:"يجوز الاستئناف ضد قرار الاتحاد في حالة استنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة".

وتابع:"في هذه الحالة، فإن القرار التي أصدرته اللجنة ليس نهائياً وبالتالي لا يمكن الطعن فيه بشكل مباشر".

وبناء على هذه البيان، سيقوم مانشستر سيتي بانتظار الحكم النهائي من غرفة التحكيم، والذي يبدأ من غرامة مالية ويصل للحظر من مشاركة في دوري أبطال أوروبا.