جينيراسيون فوت يستشهد بالأهلي في أزمته مع الزمالك

الأزمة مازالت متواصلة وجينيراسيون فوت يُصدر بيانًا جديدًا يستشهد خلاله بالأهلي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن أزمة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت ستتواصل وتأخذ منحنًا تصاعديًا خلال الساعات القليلة القادمة، إذ مازال النادي السنغالي متمسكًا برفض اللعب في الإسكندرية وقد أصدر بيانًا رسميًا جديدًا استشهد به بالنادي الأهلي.

وكان من المفترض أن تُقام مباراة الفريقين في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا أمس السبت في القاهرة قبل أن يُقرر الكاف تأجيلها يوم واحد ونقلها للإسكندرية بناءً على طلب الأمن المصري وتنسيق مع الاتحاد المصري، لكن جينيراسيون فوت رفض هذا القرار متمسكًا باللعب في القاهرة.

رئيس الزمالك: لسنا طرفًا في الأزمة، هناك خائن يُوجه جينيراسيون في مصر

وأصدر النادي بيانًا جديدًا أكد خلاله ان السبب الأمني الذي قدمه النادي المصري لدعم طلبهم بنقل المباراة هو أمر وهمي.

وقال مادي توري رئيس النادي أن الزمالك طلب تأجيل المباراة ونقلها للإسكندرية لأسباب أمنية، رغم أن الأهلي لعب ضد كانو سبورت في نفس موعد المباراة السابق، مؤكدًا أن الفريق سيُغادر القاهرة عند السادسة مساءًا وسيترك للكاف إصدار الحكم المناسب.

وقد عُقد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة لكن لم يحضره أي مندوب عن جينيراسيون فوت، في إصرار من النادي على موقفه والذي وصفه عبد المنعم شطة رئيس اللجنة الفنية السابق بالكاف بالغبي مؤكدًا أن الفريق سيُعلن خاسرًا اللقاء 2-0 حال لم يلعب.