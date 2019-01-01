دوري أبطال أفريقيا - الوداد واتحاد الجزائر ينتصران والرجاء يهزم النصر

جولة الذهاب بدور الـ32 من البطولة الأفريقية انتهت

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق الوداد المغربي فوزًا مهمًا - خارج الديار - أمام إف سي نواذيبو الموريتاني بثنائية نظيفة، على ملعب العاصمة، ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

محمد ناهيري افتتح التهديف في اللقاء بالدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف إسماعيل الحداد الهدف الثاني قبل نهاية اللقاء بـ16 دقيقة.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في 29 من الشهر الجاري، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

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وفي إطار الجولة نفسها، فاز اتحاد العاصمة الجزائري أمام جور ماهيا الكيني برباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب مصطفى تشاكر.

الرباعية سجلها محمد ربيع مفتاح "هدفين" وزكريا بن شاعة في الدقائق 17 و45+1 و45+2 و75 على الترتيب، بينما جاء هدف جور ماهيا الوحيد في الدقيقة 56.

من المقرر أن يتواجه الفريقان لحسم المتأهل لدور الـ16 في 29 من الشهر الجاري، على ملعب موي ستاديوم.

وفي آخر مباريات الجولة، حقق الرجاء المغربي الفوز أمام النصر الليبي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

الأخضر تقدم أولًا في الدقيقة 50 بهدف لوامبا نجوما، وعادل الفريق الليبي النتيجة في الدقيقة 69.

وفي الدقيقتين، 71 و87، أضاف الرجاء الهدفين الثاني والثالث عن طريق أيوب تناح ومحسن متولي.

هذا الفوز يقرب الرجاء من دور الـ16، خاصة وأن لقاء الإياب يقام بالمغرب في 27 من الشهر الجاري، على ملعب مركب محمد الخامس.