دوري الأبطال - النجم الساحلي ينفرد بالصدارة والوداد يواصل خسارة النقاط

جوهرة الساحل يطير بالصدارة بفارق نقطتين عن الأهلي المصري

اختتمت اليوم السبت، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث شهدت ثلاث مباريات لفرق شمال أفريقيا.

المواجهة الأولى، شهدت تعادل اتحاد العاصمة الجزائري أمام بترو أتلتيكو الأنجولي بهدف لكل منهما، على ملعب الثاني.

الفريق الجزائري سجل هدفه أولًا في الدقيقة الـ54 من عمر المباراة عن طريق زكريا بن شاعة، لكن أصحاب الأرض تعادلوا بعدها بعشر دقائق بهدف توني ريبيرو.

التعادل رفع رصيد اتحاد العاصمة إلى النقطة الثانية في المجموعة الثالثة، بينما حصد الفريق الأنجولي نقطته الأولى متذيلًا جدول الترتيب.

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في المباراة الثانية، حقق النجم الساحلي الفوز خارج أرضه أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بثلاثية نظيفة.

كريم لعريبي سجل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 23 و47، وفي الدقيقة الأخيرة أضاف حازم الحاج الهدف الثالث.

الفوز منح جوهرة الساحل الانفراد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية بست نقاط، أمام بلاتينيوم فيتذيل الترتيب دون أي نقاط.

المباراة الثالثة والأخيرة، تعادل بها الوداد المغربي سلبيًا دون أهداف أمام صن داونز الجنوب أفريقي، على ملعب مركب محمد الخامس.

التعادل أبقى وداد الأمة في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد نقطتين فقط، فيما تصدر الفريق الجنوب أفريقي الترتيب بأربع نقاط.