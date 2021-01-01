صدمة للجماهير السعودية .. مباريات دوري أبطال آسيا لن تُبث تليفزيونيًا!

الهلال والنصر والأهلي يمثلان السعودية قاريًا، والوحدة يتحدد مصيره اليوم بالأدوار التأهيلية

أكد نضال بحران؛ المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن مباريات دوري الأبطال لن تُبث تليفزيونيًا عبر القنوات السعودية، موضحًا أن ربما يتغير الوضع في الربع الأخير من العام الجاري.

السعودية تستضيف مباريات مجموعات الأهلي والهلال والنصر في البطولة القارية، إذ تقرر أن يقام دور المجموعات بنظام البطولة المجمعة على أرض أحد فرق المجموعة.

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ومن المقرر أن تنطلق المنافسات في منتصف أبريل الجاري، بعد اكتمال المجموعات بالفرق المتأهلة من التصفيات التأهيلية.

وقال بحران، خلال تصريحاته لبرنامج "في المرمى": "الاتحاد الآسيوي على مدار الفترة الماضية أنجز عديد اتفاقيات البث التليفزيون في عديد دول القارة، أيضًا هذه الاتفاقات تجاوز آسيا إلى أوروبا، وقعنا اتفاقيات غير مسبوقة، وهذا يشكل نجاح غير مسبوق للاتحاد القاري".

وأضاف: "وقعنا أيضًا اتفاقية بث مع شركة الرياضة السعودية، لبث المباريات داخل الممكلة لمدة أربع سنوات، ستقوم الشركة ببث المباريات عبر البث المباشر على منصتها على الإنترنت، وستبث الشركة المباريات عبر الأقمار الصناعية بدايةً من الربع الأخير من العام الجاري".

المتحدث الرسمي للاتحاد الآسيوي اختتم: "اليوم العالم يتجه نحو البث الرقمي، وشركة الرياضة السعودية رائدة في المملكة، ونحن نواكب المستقبل والمتغيرات في عالم البث".

يذكر أن شبكة قنوات "بي إن سبورتس" التي كانت تستحوذ على كافة حقوق نقل مباريات دوري أبطال آسيا على مدار السنوات الماضية، لم تجدد عقدها مع الاتحاد الآسيوي، واعتذرت عن نقل نسخة 2021.