رسميًا | شباب الأهلي يُشارك في دوري أبطال آسيا 2020

الاتحاد الآسيوي اعترف بوصافته لدوري أبطال آسيا 2015

تلقى شباب الأهلي دبي الإماراتي موافقة رسمية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2020 بالمسمى الجديد بعد دمج أندية الأهلي ودبي والشباب في كيان رياضي واحد واستيفائه لكل الشروط القانونية المطلوبة في البطولة القارية، خاصة فيما يتعلق بتغيير الاسم أو اللون أو المقر.

وكان النادي قد حصل على رخصة المشاركة الآسيوية عبر رابطة المحترفين الإماراتية، مما يؤكد عدم وجود أي شيء يحول دون مشاركته في دوري أبطال آسيا بالاسم الجديد.

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وقرر الاتحاد الآسيوي كذلك احتساب المشاركات السابقة للنادي الأهلي في سجل شباب الأهلي، وبناءً على هذا تم الاعتراف بوصافة الفريق لدوري أبطال آسيا 2015 حين خسر اللقب أمام جوانزو إيفيرجراند الصيني.

تلك الخطوة ستساعد شباب الأهلي في تحسين تصنيفه قاريًا والحصول على نقاط إضافية مهمة للحفاظ على مركز مناسب في ترتيب الأندية الآسيوية.

وتأهل شباب الأهلي للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2020 بعد حلوله وصيفًا بعد الشارقة بطل دوري الخليج العربي الإماراتي لموسم 2018-2019، وسيلعب الفريقان بجانب الوحدة صاحب المركز الثالث في دور المجموعات من البطولة، فيما سيُشارك فريقا العين في الأدوار التمهيدية لحلوله رابعًا.

وستُسحب قرعة النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا يوم 10 ديسمبر القادم في مقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وستجرى في اليوم نفسه قرعة كأس الاتحاد الآسيوي 2020.