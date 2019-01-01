دوري أبطال آسيا | زوار جول يختارون جوميز كلاعب الأسبوع

نجم النصر تفوق في تصويت جول كأفضل لاعب في الدور الأخير من دوري أبطال آسيا

اكتسح قناص الهلال السعودي "بافيتيمبي جوميز" تصويت أفضل لاعب في آسيا هذا الأسبوع، إذ تفوق بفارق شاسع عن كل من نجم أوراوا ريد دايموندز "تاكاهيرو سكيني و مدافع فريقه "علي البليهي""

المهاجم الفرنسي حصل على 60 في المائة من الأصوات تاركًا خلفه متوسط الميدان الياباني ب30 في المائة فقط، فيما تذيل الدولي السعودي الترتيب ب10 في المائة فقط.

وكان "جوميز" قد أبدع في ذهاب نصف نهائي وري أبطال آسيا أمام السد القطري،إذ انتقم لنفسه من الهدف الذي سجله بالخطأ في مرماه ووقع على ثنائية مميزة.

الأسمراني تمركز بشكل ذكي في منطقة العمليات محولاً عرضيتين لرفاقه نحو الشباك وذلك بضربة رأسية وأخرى بتسديدة قوية بالقرب من الحارس، ليساعد بالتالي بشكل جوهري ناديه على سحق القطريين "4-1"