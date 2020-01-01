دوري أبطال آسيا | زوار جول يختارون أندريه كاريّو كلاعب الجولة الأولى

اللاعب البيروفي حظي بأعلى نسبة تصويت

تمكن نجم الهلال السعودي "أندريه كاريّو" من الفوز بتصويت زوار جول في استفتاء أفضل لاعب في الجولة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، موسم 2019ـ2020، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه أمام شاهر خودرو الإيراني.



وتحصل النجم البيروفي على ما يفوق 66 في المئة من مجموع الأصوات، متفوقًا بفارق كبير على أقرب منافسيه عبد الفتاح عسيري لاعب أهلي جدة والذي تحصل على 20 في المئة من الأصوات.

وكان كاريو قد سجل هدفًا ومرر كرة حاسمة في مباراة الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، ما جعله يحتل المركز الثاني في التصنيف الرسمي للاتحاد الآسيوي برعاية تويوتا، لكن قراء جول ارتأوى أنه كان الأفضل.



واحتل لاعب الدحيل إدميلسون جونيور المركز الثالث في تصويت أفضل لاعب في الجولة، ليختتم بذلك عقد اللاعبين الذين شاركوا في الاستفتاء.



