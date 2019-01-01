دوري أبطال آسيا | زوار جول يختارون أندريه كارّيو كرجل ذهاب النهائي

نجم الهلال يُقنع الجماهير بعد أدائه المميز في ذهاب النهائي

اكتسح نجم الهلال السعودي "أندريه كاريّو" استفتاء جول برعاية تويوتا لأفضل لاعب في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، إذ تفوق على زميليه في الفريق محمد البريك وعبد الله عطيف اللذين تألقا بدورهما أمام أوراوا ريد دايموندز.

وحصل كاريو على 84% من مجموع الأصوات، فيما تقاسم زميليه البقية، وذلك بحصول البريك على نسبة 10% وعبد الله عطيف على 4%.

وقدّم كاريّو مباراة كبيرة في الشق الهجومي، حيث كان شعلة النشاط التي احتاجها الفريق من أجل مواصلة الضغط على دفاعات أوراوا، كما أنه سجل هدف الفوز وصنع فرص للتسجيل، ما وضعه على قمة لاعبي المباراة.