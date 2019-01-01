دوري أبطال آسيا | زوار جول يختارون أندريه كارّيو كرجل إياب النهائي

نجم الهلال يُقنع الجماهير بعد أدائه المميز

اكتسح نجم الهلال السعودي "أندريه كاريّو" استفتاء جول برعاية تويوتا لأفضل لاعب في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، إذ تفوق على زميليه في الفريق سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميز اللذين سجلا هدفي الفوز أمام أوراوا وقادا الفريق للتتويتج باللقب.

وحصل كاريّو على 68% من الأصوات، تم جاء متبوعًا بسالم الدوسري الذي تحصل 23% من الأصوات، فيما جاء جوميز في المركز الثالث بنسبة 9% من الأصوات.

وقدّم كاريّو مباراة كبيرة في الشق الهجومي، حيث كان شعلة النشاط التي احتاجها الفريق من أجل مواصلة الضغط على دفاعات أوراوا، كما أنه ساهم بتمريرة حاسمة.