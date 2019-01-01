من هي الأندية الأكثر فوزًا ببطولة الأندية الآسيوية ودوري أبطال آسيا؟

وصلنا للمراحل الأخيرة من دوري أبطال آسيا هذا الموسم، لكن من الأندية الأكثر فوزًا بالبطولة، سواء بطولة الأندية الآسيوية أو دوري أبطال آسيا؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تدخل بطولة دوري أبطال آسيا لعام 2019 مراحلها الأخيرة، بعدما وصلت لدور الـ8 في مساري شرق وغرب آسيا.

وسيلعب الهلال السعودي ضد مواطنه الاتحاد في إياب ربع النهائي، فيما سيحل النصر ضيفًا على السد القطري لتحديد الفريقين المتأهلين لنصف النهائي.

السد القطري يطرح تذاكر مباراة النصر السعودي

وانطلقت البطولة أولًا باسم بطولة الأندية الآسيوية وكانت النسخة الأولى عام 1967 وقد سيطرت الفرق الإسرائيلية على النسخ الأولى نتيجة رفض الأندية العربية اللعب ضدها مما مهد طريقها نحو الألقاب خلال سنوات 1967 و1970 و1971، فيما فاز فريق تاج طهران الهندي ببطولة عام 1969.

وألغيت البطولة عام 1972 نتيجة فرض الأندية العربية الالتزام باللعب مع الفرق الإسرائيلية، وتوقفت البطولة فيما بعد ثم عادت عام 1985 بعدما انسحبت إسرائيل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وانضمت للاتحاد الأوروبي.

واستمرت البطولة الآسيوية تُلعب سنويًا حتى عام 2002 حين تحولت إلى دوري أبطال آسيا وواصلت تطورها حتى وصلت للشكل الحالي.

من هي الأندية الأكثر فوزًا ببطولة الأندية الآسيوية ودوري أبطال آسيا؟

نتحدث هنا عن الفترة منذ 1967 حتى 2018، وأقيمت البطولة خلالها 38 مرة.

النادي عدد الألقاب الوصافة سنوات الفوز سنوات الوصافة بوهانج ستيلرز 3 0 1997، 1998، 2009 — جوانزو إيفيرجراند 2 0 2013، 2015 — الاستقلال 2 2 1970، 1990–91 1991، 1999 مكابي تل أبيب 2 0 1969، 1971 — أوراوا ريد دياموندز 2 0 2007,،2017 — السد 2 0 1989، 2011 — الهلال 2 4 1991، 2000 1986، 1987، 2014، 2017 الاتحاد 2 1 2004، 2005 2009 جيوبانك هونداي موتورز 2 1 2006، 2016 2011 سيونجنام 2 2 1995، 2010 1997، 2004 سوون سامسونج 2 0 2001,،2002 — ثاي فارمرز 2 0 1994، 1994–95 — ويسترن سيدني واندريرز 1 0 2014 — لياونينج 1 1 1990 1990–91 باس طهران 1 0 1993 — هبوعيل تل أبيب 1 1 1967 1970 جامبا أوساكا 1 0 2008 — جيف يونايتد شيبا 1 0 1986 — جوبيلو أواتا 1 2 1999 2000, 2001 كاشيما أنتلرز 1 0 2018 — توكيو فيردي 1 0 1987 — بوسان بارك 1 0 1985–86 — أولسان هيونداي 1 0 2012 — العين 1 2 2003 2005, 2016

يتصدر فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي قائمة الفائزين ببطولة الأندية الآسيوية ودوري أبطال آسيا برصيد 3 ألقاب، والمثير أنه لم يصل للمباراة النهائية سوى 3 مرات فاز بها جميعًا بنسبة نجاح بلغت 100%.

بوهانج ستيلرز فاز ببطولة الأندية الآسيوية عام 1997 وحافظ على لقبه عام 1998، وحاز لقب دوري أبطال آسيا مرة واحدة كانت عام 2009.

يتواجد في المرتبة الثانية 11 فريقًا جميعهم فازوا باللقب الآسيوي مرتين، وهم: الهلال والاتحاد من السعودية، الاستقلال الإيراني، والسد القطري، وسيونجنام وجيوبانك هونداي موتورز وسوون سامسونج من كوريا الجنوبية، وأوراوا ريد دياموندز من اليابان، وجوانزو إيفرجراند من الصين، وثاي فارمرز من تايلاند، وأخيرًا مكابي تل أبيب من إسرائيل.

وفاز 12 فريقًا آسيويًا ببطولة الأندية الآسيوية ودوري أبطال آسيا مرة واحدة، وهم: العين من الإمارات، وخماسي اليابان جوبيلو أواتا وجيف يونايتد شيبا وتوكيو فيردي وجامبا أوساكا وكاشيما أنتلرز.

وفاز باللقب الآسيوي مرة واحدة كذلك فريق باس طهران الإيراني، وهبوعيل تل أبيب من إسرائيل، ولياونينج من الصين، وبوسان بارك وأولسان هيونداي من كوريا الجنوبية، وأخيرًا ويسترن سيدني واندريرز الأسترالي.

من هي الأندية الأكثر فوزًا بدوري أبطال آسيا؟

بدأ دوري أبطال آسيا عام 2002، وأقيم منه 16 نسخة ونعيش حاليًا النسخة الـ17 من البطولة.

النادي عدد الألقاب الوصافة مواسم الفوز مواسم الوصافة الاتحاد 2 1 2004، 2005 2009 جيوبانك هونداي موتورز 2 1 2006، 2016 2011 جوانزو إيفرجراند 2 0 2013، 2015 — أوراوا ريد دياموندز 2 0 2007، 2017 — العين 1 2 2003 2005، 2016 سيونجنام 1 1 2010 2004 جامبا أوساكا 1 0 2008 — بوهانج ستيلرز 1 0 2009 — السد 1 0 2011 — أولسان هيونداي 1 0 2012 — ويسترن سيدني واندريرز 1 0 2014 — كاشيما أنتلرز 1 0 2018 —

بدأ دوري أبطال آسيا عام 2002، وأقيم منه 16 نسخة ونعيش حاليًا النسخة الـ17 من البطولة.

فازت 4 أندية بدوري الأبطال الآسيوي مرتين، هي أندية الاتحاد السعودي وجيوبانك هونداي موتورز الكوري الجنوبي وجوانزو إيفرجراند الصيني والياباني أوراوا ريد دياموندز.

وفازت 8 أندية بدوري أبطال آسيا مرة واحدة، وهي أندية العين الإماراتي، وجامبا أوساكا وكاشيما أنتلرز من اليابان، وأولسان هيونداي وسيونجنام وبوهانج ستيلرز، والسد القطري، وويسترن سيدني واندريرز الأسترالي.