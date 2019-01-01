الهلال يُحدد موعد سفره للدوحة للعب كأس العالم للأندية

الفريق السعودي تأهل للبطولة بعد فوزه بدوري أبطال آسيا

حدد الهلال موعد سفره للعاصمة القطرية "الدوحة" للمشاركة في كأس العالم للأندية ، والتي تأهل لها بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا ريد دياموندز الياباني .

الهلال تُوج باللقب القاري لأول مرة بنظامه الحديث وللمرة الثالثة في تاريخ البطولة بنظاميها القديم والجديد، وقد حسم اللقاء أمام الفريق الياباني لصالحه بالفوز ذهابًا 1-0 وإيابًا 2-0.

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وكشفت صحيفة الرياضية أن الإدارة الهلالية وبالاتفاق مع المدرب رازفان لوشيسكو حددت يوم يوم الـ11 من ديسمبر الجاري موعدًا للسفر إلى الدوحة لخوض غمار مونديال الأندية.

واستقر المدرب الروماني على الاكتفاء بحصتين تدريبيتين في العاصمة القطرية قبل مواجهة الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا يوم الـ14 من ديسمبر.

واستأنف بطل آسيا تدريباته مساء أمس السبت في الرياض بعد نهاية عطلة الأربعة أيام التي منحها لوشيسكو للاعبين عقب مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا في اليابان.

وتضمن المران تدريبات بدنية وتطبيقًا لبعض الأفكار الفنية واختتم بمناورة تدريبية على جزء من الملعب، وقد حضره الرئيس فهد بن نافل.

وسيُواصل الفريق تدريباته على ملعبه حتى موعد السفر إلى قطر، ولكنه قبل هذا سيخوض مباراة دور الـ32 في كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الجبلين يوم السبت القادم.